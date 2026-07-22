LEGENDS celebra el título Mundial de España con una tarde de entrada gratuita y experiencias

LEGENDS, The Home of Football, celebrará el título mundial de España con una tarde de entrada gratuita el próximo viernes, 24 de julio. Desde las 17:00 horas y hasta el cierre del museo, a las 20:30 horas, todas las personas que acudan vestidas con una camiseta de la Selección española podrán acceder sin coste al espacio, ubicado en la Carrera de San Jerónimo de Madrid.

Según informó LEGENDS, The Home of Football, la iniciativa permitirá participar tanto con la equipación actual como con camisetas de anteriores etapas de la Selección, con el objetivo de reunir en el museo a aficionados de diferentes generaciones para celebrar el nuevo éxito del fútbol español.

Con motivo de esta jornada, el hall de LEGENDS contará con una decoración especial inspirada en La Roja. Además, personal del museo apoyará la activación con un pintacaras de la Selección española para los más pequeños.

La celebración permitirá también descubrir la sala de La Roja, un espacio de LEGENDS dedicado exclusivamente a la historia de la Selección española. La estancia reúne piezas originales de diferentes épocas y algunos de los objetos más representativos de sus grandes éxitos deportivos.

Entre ellos destacan las camisetas que Andrés Iniesta e Iker Casillas vistieron en la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, uno de los encuentros más importantes de la historia del fútbol español y que bordó la primera estrella en la camiseta. Estas piezas conviven con otros artículos que recorren la trayectoria de la Selección y permiten revivir sus principales hitos.

Con esta iniciativa, LEGENDS abre sus puertas a los aficionados para compartir una tarde de celebración y acercar a públicos de todas las edades el patrimonio y la historia de la Selección española.

La copa con piezas LEGO

Por su parte, el Grupo LEGO se suma también a la celebración del título mundial de España con una activación especial en el museo que permitirá a los visitantes descubrir una reproducción de la Copa del Mundo construida con piezas LEGO, de cerca de dos metros de altura, convirtiéndolo en un espacio fotográfico idóneo con el set LEGO® de la Copa del Mundo.

Asimismo, en la cuarta planta, y hasta agotar existencias, los asistentes podrán construir con piezas LEGO un pequeño recuerdo de su visita, eligiendo entre un trofeo de la Copa del Mundo o una camiseta, una actividad dirigida a todos los públicos.