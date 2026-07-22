Sacrificaría un año de Julián Álvarez triste si el Atlético destruye el puente

Lo voy a dejar muy claro por última vez y el que lo quiera entender que lo entienda. El Atlético de Madrid quiere que siga Julián Álvarez, no solo por lo que es como jugador sino por lo que simboliza en un proyecto. Esto es un cambio de rumbo del club. Si le dejas salir vendrá otro en un futuro y te hará lo mismo. Misma presión, mismo tipo de agente que vendería su alma por un nuevo contrato... En conclusión, el mismo puente de oro consentido por el club colchonero.

Está claro que en el Atlético de Madrid deben estar los que quieran estar, pero o declaras al mundo del fútbol que esto ya no es un club puente o te lo van a volver a hacer una, dos y 20 veces. Y no entenderlo es un problema, porque vendrá otra estrella y te lo volverá a hacer. Mañana o pasado mañana, pero te lo van a volver a hacer. Lo del amor eterno está muy bien, pero pasa en 1 de cada 50 jugadores. No hay muchos Koke. No hay muchos Oblak. Y por eso lo que tienes que evitar es seguir siendo un club puente al que vienen para irse después a otro más grande. El corazón colchonero lo queremos todos, pero el 90 % de los jugadores no funcionan así. Gustará o no gustará este hecho; sin embargo, aquí nadie entiende de razonamientos sino de victorias y resultados.

El Atlético de Madrid ahora no necesita dinero. No vive con necesidades para cuadrar cuentas. Con Apollo ya no es el mismo club. Y si tienes que comerte un Julián Álvarez con cara triste un año para ser respetado durante la siguiente década, te lo zampas. Con patatas y una milanesa si es necesario. Porque si no lo haces vendrán más y te harán lo mismo. Pan para hoy y hambre para mañana.

A todos nos da pereza el tema Julián Álvarez. Es más, nos da pereza y encima lo hace con un jugador que tampoco fascina a todo el mundo. No es un temor a la venta de Falcao en 2013 o a la de Griezmann en 2019. No piensas en quedarte sin 40 goles por temporada. Pero o paras ya esto de ser un club puente al que chulean o tendrás pereza con otros jugadores en 2027, 2028, 2029... O paras el bucle eterno o te reirás hoy porque Julián acaba en Tanzania, Londres o París, pero mañana aparecerá Javier o Paco Álvarez y te volverás a aburrir.

Esto no va de Julián sino del Atlético de Madrid. El 'sacrificio' del club con el caso Julián Álvarez para derribar el puente. Hay más en juego que la temporada que viene y no verlo será mantener el mismo puente que lastra al club.