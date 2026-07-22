¿Qué hacemos ahora sin el Mundial? Pretemporadas atípicas para Madrid, Barça y Atleti

El verano de 2026 será muy diferente al de otros años para los tres grandes del fútbol español. El motivo es que la celebración del Mundial, que se ha alargado hasta mediados de julio, ha obligado a modificar la hoja de ruta del FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, cuyos entrenadores deberán adaptarse a una pretemporada más corta y con la plantilla incompleta durante buena parte de la preparación.

Recordemos que muchos futbolistas han participado en el campeonato con sus respectivas selecciones y no regresarán al trabajo al mismo tiempo que los compañeros que no han participado en el Mundial. Los jugadores que alcanzaron las rondas finales dispondrán de un periodo de vacaciones antes de reincorporarse a sus clubes, mientras que quienes quedaron eliminados antes o no acudieron al torneo han comenzado antes la puesta a punto.

Esta situación condiciona el trabajo físico, táctico y colectivo. Los técnicos tendrán que dividir los entrenamientos en diferentes fases, adaptando las cargas de trabajo a medida que los internacionales vayan regresando. El objetivo será evitar lesiones y conseguir que todos lleguen al inicio oficial de la competición en las mejores condiciones posibles.

Barça, Madrid y Atlético, con planes diferentes

El FC Barcelona encara la pretemporada con la intención de consolidar el proyecto deportivo y aprovechar los primeros entrenamientos para integrar a los nuevos futbolistas y reforzar los automatismos del equipo. Sin embargo, la ausencia inicial de varios internacionales obligará al cuerpo técnico a apoyarse durante los primeros días en jugadores del filial y en aquellos que no participaron en el Mundial.

El Real Madrid también afronta una preparación singular. La elevada presencia de internacionales en su plantilla hace que el regreso al trabajo sea escalonado, lo que dificulta disponer del grupo al completo durante las primeras semanas. El reto será encontrar el equilibrio entre el descanso necesario de los futbolistas y la exigencia competitiva que supone comenzar una nueva temporada con aspiraciones en todas las competiciones.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta un escenario muy similar. Diego Simeone deberá gestionar un vestuario en el que buena parte de sus jugadores ha tenido compromisos internacionales durante el verano. La planificación física adquiere una importancia especial para evitar sobrecargas en un calendario que volverá a ser especialmente exigente desde el primer mes de competición.

Los amistosos ganan protagonismo

Los partidos de preparación volverán a convertirse en una herramienta fundamental para que los entrenadores recuperen sensaciones competitivas y ensamblen poco a poco a unas plantillas que llegarán de forma escalonada tras el Mundial. Más allá de los resultados, estos encuentros servirán para repartir minutos, evaluar el estado físico de los jugadores y acelerar la adaptación de los nuevos fichajes.

El Real Madrid tiene confirmados varios compromisos de pretemporada. Tras dos ensayos a puerta cerrada frente al Alcorcón y el Leganés, el conjunto blanco disputará su primer amistoso abierto al público el 1 de agosto ante la Fiorentina, en Klagenfurt –Austria–, y posteriormente jugará el 12 de agosto, el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña en Riazor. El club estudia además cerrar la preparación con un nuevo amistoso antes del inicio liguero.

El FC Barcelona, por su parte, comenzará la pretemporada el 13 de julio y realizará una concentración en St George's Park –Inglaterra– entre el 27 de julio y el 3 de agosto, periodo en el que tiene previsto disputar varios amistosos para completar su preparación antes del estreno oficial de la temporada.

En el caso del Atlético de Madrid, el calendario también estará condicionado por el regreso tardío de los internacionales. El equipo rojiblanco ya habrá disputado dos amistosos antes del 10 de agosto, fecha en la que está previsto que se reincorporen los jugadores que participaron en las fases finales del Mundial, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de LaLiga.

También serán una oportunidad para que los jóvenes de las categorías inferiores tengan protagonismo durante las primeras semanas de trabajo. Mientras regresan los internacionales, los canteranos dispondrán de minutos y de la posibilidad de convencer a sus respectivos cuerpos técnicos de cara a la temporada. La planificación deberá ser especialmente cuidadosa para evitar una excesiva carga física en un verano marcado por la celebración del Mundial y por el reducido margen de preparación antes del comienzo de la competición oficial.