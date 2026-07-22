"Si es por sensaciones, lo veo vestido de blanco esta temporada"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, dirigido por María Trisac, se analiza la resaca de la final del Mundial en la que España se impuso a Argentina. Tras la derrota, el jugador argentino Rodrigo de Paul desató la polémica en redes sociales con un mensaje donde criticaba a quienes esperaban la caída de su selección y acusaba la existencia de conspiraciones infundadas durante todo el torneo. El debate en el estudio gira en torno a esta actitud de "víctimas" de los futbolistas de la albiceste, quienes sostienen de manera velada que les "robaron" el partido decisivo frente al conjunto español.

Durante el programa, los colaboradores reflexionan sobre cómo el fútbol tiene la capacidad de unir a un país por encima de las diferencias políticas. Irra Íñiguez destaca que, a diferencia de la constante división política diaria, el éxito de la selección española ha vuelto a generar un sentimiento de orgullo nacional sin complejos, un cambio de mentalidad que se consolidó a partir del año 2010. Alfredo Somoza coincide en este aspecto, señalando que la celebración en Madrid, que congregó a dos millones de personas sin registrar incidentes, demuestra el poder del deporte para fomentar una cultura de unión nacional entre los más jóvenes.

El foco de la tertulia se traslada posteriormente a la actualidad del Real Madrid, donde José Mourinho ya dirige los entrenamientos. Iván Martín, periodista de OKdiario, aporta detalles sobre las salidas inminentes en calidad de cedidos de Franco Mastantuono y Raúl Asencio. Según Martín, la decisión sobre Asencio ya estaba tomada por el club, a pesar de que el jugador se resiste a salir tras su reciente renovación. El club blanco necesita ingresar fondos y, en este sentido, se analiza la inteligente operación financiera realizada con Nico Paz, cuyo valor se ha multiplicado tras vender el cincuenta por ciento de sus derechos. Asimismo, se comenta la curiosa situación de Mourinho, quien aún no ha sido presentado oficialmente ante los medios y podría no hacerlo hasta la rueda de prensa previa al debut liguero contra el RCD Espanyol.

Uno de los puntos fuertes de la noche es el posible fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid. El periodista Mateo Moreto revela en exclusiva que, contrariamente a lo que se pensaba, la directiva madridista está replanteándose la operación y ya existen contactos en marcha con el entorno del centrocampista. Rodri, que cuenta con una oferta de renovación millonaria del Manchester City, prefiere esperar al club español, aunque la última palabra la tendrá Florentino Pérez. La mesa debate si el perfil asociativo de Rodri encaja en el esquema vertical de Mourinho y cómo afectaría su llegada a jugadores consolidados como Aurélien Tchouaméni o Fede Valverde. Moretto aseguraba que "Si es por sensaciones, lo veo vestido de blanco esta temporada".

La viabilidad del fichaje de Rodri también está supeditada a su estado de salud, ya que se confirma que deberá pasar por el quirófano para solucionar un problema en la espalda, aunque los colaboradores aclaran que se trata de una intervención menor y no de una lesión de rodilla. Por otro lado, Sergio Fernández lanza una llamativa hipótesis sobre el futuro de Vinicius Junior, sugiriendo que los movimientos del Real Madrid en el mercado de fichajes parecen destinados a preparar la salida de Vinicius a medio plazo, especulando con que el brasileño podría no continuar en el club de cara al próximo año.

Finalmente, el programa analiza de forma crítica las teorías conspirativas que circulan en Argentina tras filtrarse un vídeo de Lionel Messi en el vestuario antes del partido contra España. En las imágenes, el astro de Rosario pide tranquilidad a sus compañeros y les insta a jugar, lo que ha sido interpretado por sectores conspiranoicos como una de las pruebas de que el equipo sabía de antemano que debía perder.

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, mostró su absoluta incredulidad al ser preguntado por los periodistas sobre este asunto. Los tertulianos censuran estas actitudes y recuerdan la investigación abierta por la FIFA ante las agresiones físicas de jugadores como Leandro Paredes o Nahuel Molina a los españoles, así como la posible sanción a la federación argentina por el desplante de sus futbolistas al dar la espalda al palco durante la entrega del trofeo.

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