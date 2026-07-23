Argentina comienza a dar marcha atrás: "Fueron superiores, nos ganaron bien"

Las horas posteriores a la derrota contra España en la gran final del Mundial estuvieron cargadas de tensión en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación.

Argentina no supo digerir la derrota y comenzaron a circular numerosas teorías de la conspiración centrándose en dos aspectos principales: la FIFA iba a sancionar a Argentina tras el incidente con la bandera que portaron algunos jugadores tras ganar a Inglaterra en semifinales y que reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas —algo que llegó a los jugadores en el vestuario y por ello habían salido tan apocados— y la otra, una cuestión arbitral en la que el colegiado del encuentro, Slavko Vincic, quien se vio involucrado en un escándalo de prostitución y drogas, habría sido presionado por la FIFA con sacar a la luz más asuntos turbios si no pitaba en contra de la Albiceleste.

Unas teorías que incluso varios medios de comunicación argentinos sacaron a la luz y que buscaban justificar una realidad impepinable: España fue mucho mejor que el combinado de Lionel Scaloni. Tan superior que algunos pensaron que no era normal ver a Argentina jugar tan mal.

El choque y la polémica entre argentinos y españoles ha sido intenso en las redes sociales. Ahora, cuatro días después, las aguas deben volver poco a poco a su cauce. El pique futbolístico siempre estará presente —perder una final del Mundial es muy duro— pero hay líneas rojas que no deben cruzarse: ataques personales o englobar a todo un país por la actitud de unos pocos.

Desde Argentina, empezando por Lionel Scaloni —siempre se ha comportado como un señor— comienzan a intentar enfriar el ambiente. Desde Fabián Ayala, que pidió perdón por su injustificable agresión a Dani Olmo, tras el partido, hasta el propio presidente de la AFA, Chiqui Tapia, del que se dijo incluso que había sido retenido por el FBI, dejó muy clara su postura e hizo un llamamiento al pueblo argentino: "No se dejen llevar por las mentiras. Fueron superiores, nos ganaron bien...", queriendo cortar de raíz las especulaciones.

En un escrito publicado en las redes sociales, Tapia se muestra claro y contundente sobre el principal motivo de la derrota de su selección: España fue infinitamente superior: