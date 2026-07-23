Argentina comienza a dar marcha atrás: "Fueron superiores, nos ganaron bien"

Las horas posteriores a la derrota contra España en la gran final del Mundial estuvieron cargadas de tensión en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación.
Argentina no supo digerir la derrota y comenzaron a circular numerosas teorías de la conspiración centrándose en dos aspectos principales: la FIFA iba a sancionar a Argentina tras el incidente con la bandera que portaron algunos jugadores tras ganar a Inglaterra en semifinales y que reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas —algo que llegó a los jugadores en el vestuario y por ello habían salido tan apocados— y la otra, una cuestión arbitral en la que el colegiado del encuentro, Slavko Vincic, quien se vio involucrado en un escándalo de prostitución y drogas, habría sido presionado por la FIFA con sacar a la luz más asuntos turbios si no pitaba en contra de la Albiceleste.
Unas teorías que incluso varios medios de comunicación argentinos sacaron a la luz y que buscaban justificar una realidad impepinable: España fue mucho mejor que el combinado de Lionel Scaloni. Tan superior que algunos pensaron que no era normal ver a Argentina jugar tan mal.
El choque y la polémica entre argentinos y españoles ha sido intenso en las redes sociales. Ahora, cuatro días después, las aguas deben volver poco a poco a su cauce. El pique futbolístico siempre estará presente —perder una final del Mundial es muy duro— pero hay líneas rojas que no deben cruzarse: ataques personales o englobar a todo un país por la actitud de unos pocos.
Desde Argentina, empezando por Lionel Scaloni —siempre se ha comportado como un señor— comienzan a intentar enfriar el ambiente. Desde Fabián Ayala, que pidió perdón por su injustificable agresión a Dani Olmo, tras el partido, hasta el propio presidente de la AFA, Chiqui Tapia, del que se dijo incluso que había sido retenido por el FBI, dejó muy clara su postura e hizo un llamamiento al pueblo argentino: "No se dejen llevar por las mentiras. Fueron superiores, nos ganaron bien...", queriendo cortar de raíz las especulaciones.
En un escrito publicado en las redes sociales, Tapia se muestra claro y contundente sobre el principal motivo de la derrota de su selección: España fue infinitamente superior:
No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias. Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente. Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo. Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible. Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol. Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre.