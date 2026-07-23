El emotivo gesto de Pedro Porro con su abuelo: "Misión cumplida"

Misión cumplida. Tras conseguir proclamarse campeón del mundo con la selección, Pedro Porro tenía otro objetivo: entregar la medalla recibida en el MetLife Stadium a su abuelo, Antonio Saucedo, a quien el futbolista señala como "culpable de todo esto". Antonio acompañaba a su nieto a todos los entrenamientos y a día de hoy es como su segundo padre, ya que le criaron él y su abuela porque sus padres trabajaban hasta tarde.

"Traémela a casa, hijo", pidió a su nieto. "Abuelo, te la llevo para casa", respondió Porro con una foto en el vestuario. Ahora, un vídeo enternecedor publicado por el propio futbolista en redes sociales se ve cómo le entrega la medalla al abuelo materno. Este se colocó la presea al cuello y el futbolista del Tottenham afirmó: "Ahora sí".

"Toma, es un orgullo esto, tú no lo sabes bien lo que hay aquí dentro", respondió Antonio tocándose el corazón. "Misión cumplida", añadió Porro. "Ahora sí que sí, hijo mío. Ya tiene la medalla su abuelo aquí en casa", confirmó satisfecho y emocionado con la consecución de su nieto.

Pedro Porro cumple su "misión" y le da la medalla del mundial a su abuelo pic.twitter.com/0TohtZFjNj — Libertad Digital (@libertaddigital) July 23, 2026

Recibimiento y homenaje multitudinario

La localidad pacense de Don Benito homenajeará este jueves al futbolista en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre. "Será una noche muy especial para agradecerle su esfuerzo, su humildad y el orgullo con el que siempre ha llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo", ha destacado el Ayuntamiento extremeño.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Elisabeth Medina, en otro mensaje en redes sociales, ha destacado que tendrá el "inmenso orgullo" de recibirle oficialmente, a petición del propio jugador, en un acto "cargado de emoción y de agradecimiento". Durante la recepción institucional, Pedro Porro firmará en el Libro de Honor de la ciudad y dejará "para siempre su huella en la historia de Don Benito".

Además, el futbolista recibirá la Medalla de Extremadura —máximo galardón de la comunidad—, como anunció la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, poco después de que se proclamara campeón en Estados Unidos.