El fútbol de selecciones se muda a DAZN y habrá partidos gratis

La plataforma de entretenimiento deportivo DAZN ha anunciado un importante refuerzo en su oferta de contenidos al hacerse con los derechos de emisión de las competiciones de selecciones de la UEFA. En virtud de este nuevo acuerdo, DAZN emitirá todos los encuentros de la fase final de la Liga de las Naciones tanto en directo como bajo demanda. Esta cobertura incluirá, por supuesto, los partidos de la selección española en el caso de que el combinado nacional logre su clasificación para esta etapa decisiva del torneo.

Este movimiento estratégico supone una ampliación masiva del catálogo futbolístico de la plataforma. A la fase final de la Liga de las Naciones se sumarán más de 500 partidos correspondientes a la fase de grupos y los cuartos de final del mismo torneo. Los aficionados al fútbol internacional podrán disfrutar en directo de los duelos que disputen las principales potencias del continente europeo, entre las que destacan combinados históricos como Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos. En cuanto a los compromisos de España en estas rondas previas, la plataforma los ofrecerá a sus usuarios a la carta, en formato diferido.

El paquete de derechos adquirido por la compañía no se limita únicamente a la Liga de las Naciones. La oferta se complementa con la emisión de los partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa, así como una extensa batería de encuentros amistosos internacionales que sirven de preparación para los grandes torneos. Según ha detallado la empresa, la práctica totalidad de estos choques se emitirán en directo y en rigurosa exclusiva. La única salvedad será el partido considerado de primera elección en cada una de las jornadas, cuya emisión se realizará en régimen de coexclusividad junto a un operador de televisión en abierto.

Conscientes de la necesidad de adaptar el consumo deportivo a los nuevos tiempos, los responsables de DAZN han diseñado una estrategia para abrir su contenido a un público más amplio. Con el objetivo de facilitar el acceso al mejor fútbol continental, la plataforma ofrecerá una amplia selección de encuentros de forma totalmente gratuita. Para acceder a este contenido, los usuarios únicamente tendrán que registrarse en la aplicación, sin necesidad de abonar una suscripción. Además de las retransmisiones íntegras, se pondrán a disposición del público resúmenes detallados de cada encuentro.

El consejero delegado de DAZN Iberia, Oscar Vilda, ha valorado muy positivamente la firma de este contrato. El directivo ha señalado que en la compañía están "entusiasmados" por la oportunidad de ampliar su ya extensa oferta de fútbol internacional incorporando "dos de las propiedades más atractivas de la UEFA". En esta misma línea, Vilda ha subrayado que "ofrecer la Nations League, así como los partidos clasificatorios de potencias históricas de la talla de Inglaterra, Francia o Alemania, garantiza un espectáculo continuo para nuestros suscriptores".