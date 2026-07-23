El Inter Miami ficha a Casemiro bajo la sombra de una investigación por 'manipulación' de la MLS

El equipo estadounidense Inter Miami CF ha hecho oficial la incorporación como agente libre del centrocampista brasileño Carlos Henrique, alias Casemiro. El veterano jugador, de 34 años de edad, se compromete con la franquicia de Florida hasta la finalización de la llamada Sprint Season de 2027, e incluye en su contrato una opción para ampliar su vinculación hasta el mes de junio de 2029. Pese a la expectación que genera su llegada para acompañar al argentino Lionel Messi, el movimiento se encuentra bajo la lupa de la Major League Soccer (MLS), que ha abierto un expediente al equipo por presuntas irregularidades.

En concreto, la máxima competición del fútbol estadounidense está indagando una "acusación de manipulación de jugadores" que recae sobre el conjunto floridano. Según una nota de prensa emitida por la propia liga, el organismo se encuentra actualmente "recabando toda la información pertinente" y ha preferido guardar silencio mediático hasta que se resuelva el caso. La institución también ha aclarado que, aunque existe un acuerdo entre la nueva escuadra del mediocentro y el club Los Angeles Galaxy sobre la prioridad de descubrimiento para acometer su fichaje, los términos económicos y legales definitivos se harán públicos "una vez concluida la investigación por manipulación".

Ajeno a la polémica en los despachos, Casemiro se ha mostrado entusiasmado con esta nueva etapa en el continente americano. "Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo", ha declarado a los canales oficiales de su nuevo equipo. Asimismo, ha querido subrayar el esfuerzo de la directiva y ha prometido darlo todo "no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento". Su debut oficial queda a expensas de la concesión del preceptivo visado, de cara a un torneo que se disputará entre los meses de febrero y mayo para alinear el calendario con las grandes competiciones internacionales europeas.

La llegada del brasileño ha sido apadrinada por David Beckham, copropietario del club, quien no ha dudado en deshacerse en elogios hacia su figura. El exfutbolista inglés, que comparte pasado blanco con el flamante refuerzo, lo ha definido como una persona a la que ha admirado durante mucho tiempo. "Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol (...), me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", ha afirmado con satisfacción en referencia a la vasta experiencia internacional que atesora el pivote defensivo.

El bagaje profesional que respalda al sudamericano es de los más laureados del panorama deportivo reciente. Durante sus ocho campañas en el Real Madrid, disputó 336 encuentros oficiales, anotó 31 goles y contribuyó a levantar hasta 18 títulos. Posteriormente, su periplo en Inglaterra defendiendo la elástica del Manchester United desde el año 2022 se saldó con 160 partidos jugados y la consecución de una Copa de la Liga y una Copa de Inglaterra. A nivel de selecciones, ha sido un pilar inamovible para Brasil durante más de una década, alzando la Copa América en 2019 y participando activamente en varios Mundiales, destacando su presencia como titular indiscutible en la cita internacional de 2026.