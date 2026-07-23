La marca que visualizó la segunda estrella de La Roja antes de proclamarse la mejor Selección del mundo

Desde Cervezas Victoria, "llevamos meses visualizando la mayor de las victorias". Así lo relataba la última campaña como patrocinadores, titulada Visualizadores de la victoria, que la marca lanzó antes de iniciarse la competición y construida a partir del concepto de la visualización.

En este caso, la marca desafió una de las reglas no escritas del fútbol: celebrar los títulos antes de tiempo o hablar de una final antes de jugarla.

Cervezas Victoria suele recurrir a la ciencia para el desarrollo de sus campañas, como hizo con La Playlist de la Victoria y su "efecto Pigmalión" para conseguir el título de 2024, y ahora en 2026, emplea una de las técnicas más utilizadas en el deporte de alta competición: la visualización. Según Javier Rodríguez Arias, psicólogo deportivo, "recrear mentalmente situaciones de juego y escenarios de éxito, genera un contexto que ayuda a conseguirlo".

"Si visualizamos juntos la victoria, será más fácil conseguirla"

Bajo este concepto, Victoria propuso un ejercicio colectivo en el que millones de aficionados y aficionadas proyectasen el mismo objetivo: ver a la Selección levantar el título, además de desarrollar distintas acciones desde el mes de marzo vinculadas al patrocinio de la Selección Española de Fútbol.

Una de las más visibles fue el lanzamiento de una edición especial de los envases de distintos formatos de cerveza dedicada al combinado nacional. Para ello, Victoria volvió a contar con la firma del artista urbano TVBoy, que creó una ilustración con ocho internacionales y distintos símbolos asociados al equipo, como son la estrella o el escudo, entre otros.

Durante el mes de abril, se arrancó una promoción en hostelería en la que, por la consecución de veinticinco collarines, miles de consumidores podían conseguir una camiseta conmemorativa de la victoria de 2010, acompañada de un parche adhesivo con una segunda estrella. En paralelo, se han dinamizado los puntos de venta en el canal alimentación con activaciones especiales durante el periodo de la competición y otras acciones, como la fan zone de la RFEF que se ubicó en la Plaza de Colón de Madrid, más conocida como Plaza Selección.

Por último, la marca ha querido finalizar con una pieza audiovisual publicada en redes sociales que celebra la gran victoria y recopila algunos de los mensajes que acompañaron la iniciativa. Entre ellos figura una frase pronunciada por Mikel Oyarzabal que resume la filosofía de la campaña: "Todo empieza por visualizarlo".

Con todas estas acciones, la marca pone de manifiesto su compromiso con la RFEF y el orgullo por ser marca patrocinadora de los mejores equipos del mundo. Así declara José Villalobos, brand manager de Cervezas Victoria: "Cervezas Victoria decidió colocar la segunda estrella antes de tiempo. Y esta vez, el pronóstico acabó cumpliéndose. Ser cerveza oficial de las mejores selecciones del mundo supone un motivo de orgullo y una oportunidad para acompañar a la afición, una vez más, en un momento histórico del fútbol español".