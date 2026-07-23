Laporta huye de la prensa catalana en Barcelona tras mostrar su fervor por la selección española

Joan Laporta llegó el pasado miércoles a Barcelona procedente de Nueva York tras disfrutar como un aficionado más del Mundial de fútbol, que culminó con la victoria de España ante Argentina, y apoyar a los jugadores azulgranas que han formado parte del combinado de Luis de la Fuente. En el aeropuerto de El Prat le esperaba una multitud de periodistas, muchos de ellos catalanes, para preguntarle por su reciente fervor por la Selección española, que ha dejado algo descolocado al separatismo catalán.

En unas imágenes difundidas en redes sociales por la cadena de televisión 3Cat, se ve al presidente del club algo nervioso rodeado de micrófonos y cámaras. "O me dejáis pasar o me abro. Pues me abro, me abro", dice dando algunos empujones para poder pasar. Lejos de contestar preguntas y ofrecer algunas declaraciones sobre el Mundial o los futuros fichajes del club, Laporta se limitó a poner en valor de nuevo a sus jugadores mundialistas. "Muy orgulloso de los ocho jugadores del Barça que son campeones del mundo", dijo sobre Pau Cubarsí, Ferran Torres, Joan García, Eric García, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo y Pedri.

@som3cat 🏃🏽‍♂️💨Corredisses de Joan Laporta quan ha aterrat a Barcelona a quarts d'onze del matí després del seu viatge als Estats Units per assistir al Mundial. La seva arribada activa una de les carpetes més esperades del mercat blaugrana: l'anunci oficial de Karim Adeyemi. ✍🏼Laporta ha manifestat que el seu fitxatge s'anunciarà oficialment aquest mateix dimecres. La coincidència amb el retorn de Laporta dels Estats Units alimenta la sensació que l'operació entra en les seves hores decisives 🔵🔴Pendent de l'anunci d'Adeyemi, el retorn de Joan Laporta a Barcelona també ha de servir per desencallar altres operacions clau del mercat blaugrana. Una de les més avançades és la possible sortida de Marc-André ter Stegen, que negocia el seu trasllat a l'Ajax i encara ha de resoldre diversos aspectes fiscals abans de donar llum verda definitiva a l'acord. #barça #futbol #fcbarcelona #estiktokat ♬ so original - 3Cat - 3Cat

Las imágenes de Laporta dándose un baño de masas y fotografiándose con aficionados en el Mercado Little Spain neoyorquino, el punto de encuentro de los españoles en la ciudad, le valieron un buen número de críticas, así como sus palabras a RAC1 el día antes de la final: "El Barça ha venido aquí a apoyar a la Selección española. El hecho de que nuestros jugadores estén en la selección es motivo de orgullo y agradecimiento".

Joan Laporta dándose un baño de masas en el 'Mercado Little Spain', la Casa de España en Nueva York @abc_es pic.twitter.com/HGFgiHusQb — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) July 18, 2026

Este gesto no le ha salido gratis, especialmente entre el sector separatista culé, que le ha dedicado críticas desde que llegó a Estados Unidos. "¿Exactamente qué ha conseguido Laporta degradando al Barça españolizándolo?"; "La presencia de jugadores del Barça en la Selección española no convierte a España en el Barça ni obliga al club a identificarse. Laporta confunde deliberadamente el orgullo por los futbolistas con la adhesión a una estructura nacional que los absorbe, uniformiza y presenta como patrimonio de España. El Barça aporta talento, estilo y prestigio; la Selección española se apropia de ellos simbólicamente. Y el presidente, en lugar de marcar esa diferencia, la disuelve", reflexionan algunos usuarios en redes sociales.

"Nada obliga a Laporta a celebrar una victoria de España porque juegan futbolistas del Barça. Precisamente porque sabe qué representa el club y porque dice tener a Cataluña en el corazón, debería saber perfectamente qué está haciendo cuando pone el prestigio del Barça y el talento formado en la Masía al servicio del éxito nacional español"; "Ni Rosell en el Mundial de 2010 con la Selección con 7 jugadores del Barça se atrevió a ser tan españolista"; expresan otros.

🤡Ni Rosell en el mundial del 2010 con la selección con 7 jugadores del Barça se atrevió a ser tan españolista

🇪🇸Laporta:"En la selección española tenemos a 8 jugadores del Barça, quiero que gane España" pic.twitter.com/Ycsw6o1xST — Joan Laporta Out of Context (@Lapo_outcontext) July 17, 2026

Hasta su joven estrella, Lamine Yamal, se lleva alguna crítica: "A Laporta no podemos exigirle que haga las selecciones catalanas cuando nuestros políticos de Esquerra Republicana, Junts y la CUP no han tenido cojones de hacerlas y defenderlas. Igualmente, a un joven de 19 años hijo de marroquí y de madre de Guinea Ecuatorial no le podemos exigir que lleve una estelada cuando los catalanes todavía no hemos logrado derrotar a Felipe VI y al colonialismo español".

El jovencísimo jugador de Rocafonda también tuvo que hacer frente a las críticas durante la rúa con la que la Selección recorrió las calles de Madrid el pasado lunes. En una escena cargada de complicidad, Lamine colocó la bandera nacional a la espalda de su amigo y compañero de equipo Nico Williams. Lejos de quedarse ahí, el delantero vasco le devolvió el gesto poco después, permitiendo que Yamal posara orgulloso con el símbolo español ante los millones de espectadores que estaban pendientes de la rúa de campeones. Como era de esperar, este eufórico gesto desató una oleada de indignación y levantó ampollas entre los sectores independentistas catalanes y vascos.



