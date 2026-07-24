El Barça cobrará una indemnización de la FIFA por la grave lesión de Frenkie de Jong

La grave lesión de Frenkie de Jong durante el Mundial 2026 no solo supone un importante contratiempo deportivo para el FC Barcelona sino que activará un mecanismo de compensación económica contemplado por la FIFA. Este consiste en indemnizar a los clubes cuando un futbolista se lesiona mientras está concentrado con su selección nacional.

Recordemos que el centrocampista sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante el torneo y, aunque el club no ha precisado el tiempo exacto de recuperación, todo apunta a que permanecerá de baja durante varias semanas, superando el mínimo exigido para acceder a esta cobertura.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

No hay que olvidar que esta compensación está regulada por el Programa de Protección de Clubes de la FIFA, una normativa creada para proteger económicamente a las entidades que ceden futbolistas a las selecciones nacionales y que posteriormente sufren lesiones de larga duración. En el caso del Barcelona, el mecanismo permitirá recuperar parte del coste salarial del jugador mientras permanezca apartado de los terrenos de juego.

Cómo funciona el Programa de Protección de Clubes

El Programa de Protección de Clubes fue aprobado por la FIFA en junio de 2023 y establece que los clubes tienen derecho a recibir una indemnización cuando un futbolista internacional absoluto sufre una lesión durante una concentración con su selección que le provoca una incapacidad temporal superior a 28 días consecutivos. La cobertura se aplica tanto a partidos oficiales como a encuentros amistosos de preparación disputados dentro de las fechas reconocidas por el calendario internacional de la FIFA.

La protección comienza desde el momento en que el jugador abandona la disciplina de su club para incorporarse a la selección y se mantiene durante todo el denominado "tiempo operativo", que incluye desplazamientos, entrenamientos, partidos y cualquier actividad desarrollada durante la concentración internacional. Si en ese periodo el futbolista sufre una lesión que le impide competir con su equipo durante más de cuatro semanas, la FIFA asume parte del coste de su salario.

¿Cuánto dinero se llevan los clubes por jugador lesionado? El reglamento fija una indemnización máxima de 7,5 millones de euros por jugador y accidente. Esa cantidad se calcula mediante una compensación diaria que puede alcanzar los 20.548 euros durante un periodo máximo de 365 días de baja. La cuantía definitiva dependerá del salario fijo del futbolista y del tiempo que permanezca de baja médica. El programa únicamente tiene en cuenta el salario fijo abonado por el club, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, y excluye primas, bonus por rendimiento, derechos de imagen y cualquier otro concepto variable.

La normativa también establece un periodo de carencia. Los primeros 28 días de incapacidad temporal no generan derecho a indemnización, por lo que el pago comienza a computarse únicamente a partir del vigésimo noveno día de baja. Además, la compensación finaliza cuando el futbolista recibe el alta médica y puede reincorporarse a los entrenamientos colectivos o disputar partidos con su club, o cuando se alcanza el límite máximo de un año previsto por el reglamento.

La evolución de la lesión marcará la cuantía

Uno de los aspectos que todavía debe determinarse es la fecha exacta desde la que comenzará a contabilizarse oficialmente la baja de De Jong. Recordemos que Países Bajos fue eliminado del Mundial el pasado 30 de junio y el centrocampista regresó inmediatamente a Barcelona para someterse a nuevas pruebas médicas. Durante el torneo ya había competido con molestias en la rodilla e incluso utilizó una protección específica para poder seguir jugando.

El propio futbolista explicó durante el campeonato que los médicos de la selección neerlandesa le aseguraron que continuar jugando no agravaría la lesión y que el principal inconveniente sería soportar el dolor. Sin embargo, una vez en Barcelona, las exploraciones realizadas por los servicios médicos azulgranas confirmaron que la dolencia había evolucionado hasta convertirse en una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Por el momento, De Jong seguirá un tratamiento conservador con el objetivo de evitar pasar por el quirófano, aunque la posibilidad de una intervención quirúrgica continúa sobre la mesa y dependerá de cómo evolucione la articulación durante las próximas semanas. Los servicios médicos del Barcelona realizarán un seguimiento continuo antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras tanto, Hansi Flick pierde a uno de los pilares de su centro del campo para el inicio de la temporada 2026-27. Deportivamente, la ausencia del internacional neerlandés representa un importante contratiempo para el proyecto azulgrana. Sin embargo, desde el punto de vista económico, el club contará con el respaldo del Programa de Protección de Clubes de la FIFA, que aliviará parcialmente el impacto salarial de una baja que podría prolongarse entre cuatro y seis meses y que, según algunas estimaciones, permitiría al Barcelona percibir al menos unos dos millones de euros en concepto de indemnización.