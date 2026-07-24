Jürgen Klopp, nuevo seleccionador de Alemania hasta 2030

Jürgen Klopp ya tiene nuevo reto. Dos años después de despedirse del Liverpool y tras su etapa como director global de fútbol del Grupo Red Bull, el carismático técnico alemán ha sido nombrado este viernes nuevo seleccionador de Alemania. La Federación Alemana (DFB) ha confirmado que firma por cuatro años, hasta 2030, con el objetivo de devolver a la Mannschaft al lugar que históricamente le corresponde.

La decisión, aprobada por unanimidad por el Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB, convierte a Klopp en el relevo de Julian Nagelsmann, quien presentó su dimisión tras el decepcionante papel de Alemania en el Mundial, donde cayó eliminada en dieciseisavos de final frente a Paraguay.

Un reto mayúsculo por delante

A sus 59 años, Klopp regresa a los banquillos después de un paréntesis iniciado al término de la temporada 2023/24, cuando puso fin a una brillante etapa de casi nueve años al frente del Liverpool. En Anfield conquistó una Champions, una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, consolidándose como uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno.

Ahora afronta un reto completamente distinto: devolver la competitividad a una selección alemana que atraviesa uno de los periodos más delicados de su historia reciente. Desde que levantó el Mundial de Brasil en 2014, Alemania no ha vuelto a ganar una eliminatoria mundialista y su mejor resultado en una Eurocopa han sido los cuartos de final alcanzados en 2016 y 2024.

Klopp no estará solo en esta nueva aventura. Su cuerpo técnico estará integrado por algunos de sus colaboradores más fieles, como Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender.

"La selección une a los alemanes como casi nada más"

El nuevo seleccionador no ha ocultado su ilusión por asumir un cargo que considera único dentro del fútbol alemán. "La selección nacional es capaz de unirnos a los alemanes como casi nada más. Eso es precisamente lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí", ha dicho Klopp en declaraciones difundidas por la DFB.

El técnico agradece también a Red Bull la predisposición para facilitar su salida y asegura que afronta este nuevo proyecto "con humildad y paciencia". "Formaremos un equipo que luche por sus compañeros, que disfrute del fútbol y que pueda reunir a la gente de nuestro país con plena convicción", ha añadido el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool.

Respaldo absoluto de la Federación

El presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf, ha dejado claro que Klopp era la prioridad absoluta para sustituir a Nagelsmann. "Encarna como pocos la pasión, la credibilidad y la capacidad de motivar a la gente", asegura el dirigente, quien ha reconocido que la DFB trabajó intensamente para convencer al entrenador de aceptar el cargo.

En la misma línea se expresó el director deportivo, Rudi Völler, quien ha destacado la capacidad de Klopp para desarrollar futbolistas jóvenes y conseguir que sus equipos rindan al máximo nivel en los momentos de mayor presión.

Debut en septiembre

El estreno oficial de Klopp al frente de Alemania llegará en el próximo parón internacional correspondiente a la Liga de Naciones. Su debut será el 24 de septiembre frente a Países Bajos en Ámsterdam. Posteriormente, la Mannschaft recibirá a Grecia en Augsburgo (27 de septiembre), se enfrentará a Serbia en Múnich (1 de octubre) y cerrará la ventana internacional visitando de nuevo a Grecia en Salónica el 4 de octubre.

Comienza así una nueva era para una de las selecciones más laureadas del fútbol mundial, que confía en el liderazgo, el carisma y la capacidad competitiva de Jürgen Klopp para recuperar el prestigio perdido y volver a pelear por los grandes títulos.