La RFEF da cinco días a ocho clubes para arreglar su inscripción

La pretemporada de fútbol en España ya ha comenzado pero no en las mismas condiciones para todos… De hecho, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha concedido un plazo de cinco días hábiles a ocho clubes con derecho a competir en Primera y Segunda Federación para que subsanen las deficiencias detectadas en su proceso de inscripción para la temporada 2026-27.

La medida, publicada este miércoles mediante una resolución firmada por el Juez Único de Competiciones No Profesionales, no implica la exclusión inmediata de los equipos afectados, pero sí abre un periodo decisivo para que regularicen su situación administrativa antes del inicio del campeonato.

La resolución especifica que las incidencias detectadas han sido notificadas de forma individual a cada entidad a través del Portal del Club y que, por motivos de confidencialidad, la Federación no hará públicos los detalles concretos de cada expediente. De este modo, únicamente los clubes conocen la naturaleza de las deficiencias que deberán corregir dentro del plazo establecido.

Ocho clubes afectados entre Primera y Segunda Federación

En Primera Federación son cuatro los equipos que deberán completar o corregir la documentación presentada: Algeciras CF, CD Teruel, Real Avilés Industrial y FC Cartagena. En Segunda Federación, la situación afecta al Ourense CF, Atlético Sanluqueño, CD Guadalajara y CD Badajoz.

Aunque la resolución no concreta el origen de las incidencias, este tipo de requerimientos suele formar parte del procedimiento habitual de revisión de la documentación exigida para formalizar la participación en las competiciones nacionales. No obstante, el cumplimiento de los plazos resulta determinante, ya que una vez finalice el periodo de subsanación la RFEF emitirá la resolución definitiva sobre la inscripción de cada uno de los clubes.

La Federación recuerda que la inscripción en las competiciones nacionales exige el cumplimiento de todos los requisitos administrativos, económicos y documentales establecidos en la normativa. Si alguno de los clubes no corrige las incidencias dentro del plazo concedido, la resolución definitiva podría llegar a rechazar su inscripción para la temporada 2026-27.

La inscripción también condiciona la Copa del Rey

La situación administrativa de estos equipos no solo afecta a su participación en la competición liguera. La RFEF subraya en su resolución que, mientras no quede completamente regularizada la inscripción en la categoría correspondiente, los clubes tampoco podrán ser inscritos en los Torneos Federación, entre ellos la Copa del Rey.

Este requisito responde a la normativa federativa, que obliga a que todos los equipos de un mismo club estén correctamente inscritos antes de autorizar su participación en las distintas competiciones oficiales organizadas por la Federación. Por tanto, cualquier retraso en la regularización de la documentación podría tener consecuencias más allá del campeonato liguero.

El proceso llega además en un momento especialmente sensible del calendario deportivo, con la planificación de la temporada ya muy avanzada y los clubes ultimando la preparación para el inicio oficial de la competición. De ahí que el plazo de cinco días hábiles cobre una especial relevancia para las entidades afectadas.

El CD Badajoz transmite tranquilidad

🗣️La RFEF acaba de validar nuestra inscripción para la temporada 26/27 del Campeonato Nacional de Liga y la Copa de Su Majestad el Rey🇪🇸. Mañana se hará llegar físicamente el aval, que en su día remitimos telematicamente, para completar el proceso. No desesperen los rigurosos… — CD Badajoz (@CDBadajoz) July 23, 2026

Hasta el momento, el único club que se ha pronunciado públicamente sobre la resolución ha sido el CD Badajoz. La entidad extremeña utilizó su cuenta oficial en la red social X, anteriormente Twitter, para explicar que su situación responde únicamente a un trámite pendiente de completar.

En su comunicado, el club aseguró que "la RFEF acaba de validar nuestra inscripción para la temporada 26/27 del Campeonato Nacional de Liga y la Copa de Su Majestad el Rey" y añadió que al día siguiente haría llegar físicamente el aval que ya había remitido telemáticamente para completar el procedimiento.

Con este mensaje, el conjunto pacense quiso transmitir tranquilidad a sus aficionados, dando a entender que la incidencia detectada se resolverá en cuanto quede formalizada la entrega física de la documentación requerida.

Un requerimiento, no una exclusión

La propia resolución de la RFEF insiste en que la decisión adoptada no supone una denegación de la inscripción, sino un requerimiento de subsanación dentro del procedimiento administrativo previsto para este tipo de trámites. En consecuencia, los ocho clubes mantienen intactas sus opciones de competir la próxima temporada siempre que completen correctamente el proceso dentro del plazo fijado.

Una vez transcurridos los cinco días hábiles concedidos, el Juez Único de Competiciones No Profesionales dictará la resolución definitiva, autorizando la inscripción de aquellos clubes que hayan corregido las incidencias detectadas o, en su caso, rechazando la de quienes no hayan cumplido con los requisitos exigidos.

Con la temporada 2026-27 a las puertas de comenzar, el margen de maniobra es reducido. Los ocho equipos afectados deberán acelerar las gestiones administrativas para evitar cualquier contratiempo que pueda comprometer su presencia tanto en la Liga como, en los casos que corresponda, en la próxima edición de la Copa del Rey. La resolución definitiva de la RFEF pondrá fin a un proceso que, por ahora, sigue abierto y cuyo desenlace dependerá de que cada club complete correctamente la documentación requerida dentro del plazo establecido.