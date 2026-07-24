La sentencia más populista de Milei: "Nos tienen celos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se sumó a la polémica internacional alrededor de la selección argentina en el Mundial 2026 con varias publicaciones en redes sociales en las que aseguró que quienes critican a sus compatriotas tienen "celos".

Cuando desde el cuerpo técnico y el plantel están intentando apagar las llamas del incendio generado desde ciertos sectores que parecen querer enfrentar a España y Argentina con oscuros motivos de fondo, Milei ha visto la oportunidad de sacar provecho social y con un comportamiento muy populista ha avivado el fuego con unas polémicas declaraciones.

El mandatario publicó en Instagram imágenes con mensajes como "¿Tienes enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina", o "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo".

Este jueves Milei continuó compartiendo publicaciones del mismo tipo, que aseguraban que "ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos".

También publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se ve a Milei abriéndose la camisa para mostrar debajo el uniforme de la selección argentina de fútbol junto al mensaje '¡Viva la Argentina, carajo!'

Durante el Mundial 2026, el presidente y todo su gabinete intentaron sumarse al apoyo y el agradecimiento popular en Argentina hacia el equipo de Leo Messi y del entrenador Lionel Scaloni, que logró llegar a la final ante España a fuerza de remontadas y goles agónicos, en especial ante Egipto por los octavos de final y ante Inglaterra por las semifinales.

En varias entrevistas con medios de comunicación, Milei aseguró que estaba pendiente de los partidos.

Seguidores de su fuerza política incluso intentaron instalar como tema de discusión en redes sociales que la oposición peronista 'odia' a Messi, algo sobre lo que Milei compartió publicaciones de otros usuarios en X o Instagram.

En paralelo, una serie de tendencias de redes sociales desataron una ola de críticas contra distintos aspectos relativos al país suramericano, desde la supuesta ayuda en los arbitrajes durante el Mundial, hasta el apoyo de referentes del Gobierno israelí a la selección, incluyendo la acusación de que Argentina es un país racista.

La polémica contra Argentina salpicó hasta a la cantante española Rosalía

La polémica escaló hasta el punto en que la cantante española Rosalía compartió una publicación crítica de Mia Khalifa contra Argentina tras la final del Mundial, por la que después se disculpó, pero que generó la cancelación de un concierto en su homenaje en la ciudad argentina de Córdoba tras recibir "numerosos mensajes de odio y enojo".

Consultado este jueves por los comentarios negativos sobre Argentina, el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, afirmó que se trata de "un fenómeno de redes que ha tenido mucho impacto".

"El presidente dijo en las redes 'ya van a ver lo que los argentinos somos capaces de hacer con la Argentina' porque realmente estamos empezando a ser un ejemplo en esto de aplicar un programa económico que mejora la situación", dijo el portavoz en una entrevista con el canal audiovisual del periódico El Cronista.