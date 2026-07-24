Maresca aclara el futuro de Rodri: pasará por el quirófano y volverá a Manchester

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha querido zanjar cualquier tipo de rumorología respecto a la continuidad de una de las piezas fundamentales del equipo inglés. Durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico italiano confirmó que Rodri Hernández se someterá a una intervención quirúrgica el próximo lunes, lo que le obligará a mantenerse alejado de los terrenos de juego durante un breve periodo de tiempo para garantizar su plena recuperación tras el enorme desgaste físico acumulado.

Las recientes actuaciones del centrocampista madrileño, que se alzó con el galardón al mejor jugador del pasado Mundial, habían desatado una ola de especulaciones sobre un posible cambio de aires durante este mercado de fichajes. Sin embargo, el preparador restó importancia a estos comentarios y demostró absoluta tranquilidad. "Hay que decir que, cuando se trata de un gran jugador, siempre hay especulaciones, pero no me preocupa", aseveró ante la prensa, dejando claro que cuenta firmemente con el futbolista español para su nuevo proyecto deportivo.

En este sentido, Maresca subrayó que el interés de otros grandes clubes europeos es una consecuencia lógica del extraordinario rendimiento del madrileño. "Creo que es normal, sobre todo porque se está hablando del Mundial y fue el mejor jugador, o uno de los mejores, y creo que cualquier entrenador querría tener a Rodri en su equipo", argumentó el transalpino. Pese a los cantos de sirena, insistió en que el mediocentro regresará a la disciplina del equipo de Mánchester tras su paso por el quirófano: "Se someterá a una operación, creo que el lunes, y necesita unos días de descanso, tiene que recuperarse y, después, volverá aquí con nosotros".

Más allá de la situación médica y deportiva de Rodri, la llegada de Enzo Maresca al banquillo cityzen supone un reto mayúsculo tras la exitosa y prolongada etapa de Pep Guardiola al frente de la entidad. El nuevo responsable del área técnica no ocultó su enorme satisfacción por la oportunidad recibida y por el trato institucional que le ha dispensado el club desde su aterrizaje. "Me siento muy bien. La sensación desde el primer día ha sido fantástica, estoy feliz", reconoció visiblemente ilusionado con el desafío que tiene por delante.

Para concluir su intervención, el exentrenador del Leicester City valoró la gigantesca responsabilidad que conlleva liderar al campeón inglés. "Me gustaría decir que es un privilegio relevar a Pep; la razón por la que el club decidió elegirme significa que para mí es un privilegio", sentenció. Con este mensaje de confianza, tanto en sus propias capacidades como en la permanencia de figuras clave, el Manchester City da el pistoletazo de salida a una nueva era en la Premier League, buscando revalidar los éxitos que le han consolidado como uno de los mayores referentes del fútbol en los últimos años.