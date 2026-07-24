Paredes zanja las excusas de Argentina: "España fue superior y mereció ser campeón"

Leandro Paredes ha querido poner fin a las teorías conspirativas que han circulado en redes sociales desde la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El centrocampista de Boca Juniors, uno de los protagonistas del torneo con la Albiceleste, fue tajante al valorar el desenlace del campeonato y aseguró que no existe ninguna explicación ajena al fútbol para justificar la derrota.

Tras unos días de silencio, el internacional argentino habló tras reaparecer con Boca Juniors en la victoria por 1-0 frente a O'Higgins, en la ida de la repesca de la Copa Sudamericana, un encuentro en el que fue decisivo al asistir a Miguel Merentiel en el único gol del partido.

Al término del encuentro, Paredes fue preguntado por las diferentes teorías difundidas en los últimos días sobre una supuesta conspiración contra Argentina en la final del Mundial. Su respuesta fue rotunda. "No les damos bola. Sabemos que hicimos un gran Mundial y en la final España fue superior. Mereció ganar y mereció ser campeón". Pero no se quedó ahí y es que el mediocampista reconoció que el equipo se quedó con "el sabor amargo" de no haber alcanzado el objetivo, aunque aseguró sentirse orgulloso del torneo realizado por la selección argentina.

🗣️🇦🇷 Leandro Paredes volvió a jugar con Boca Juniors y habló de las teorías de la conspiración: "No les damos bola. Sabemos que hicimos un gran Mundial y en la final ESPAÑA fue superior, MERECIÓ GANAR, mereció ser CAMPEÓN"pic.twitter.com/ctGNe5c7p7 — Madrid Sports (@MadridSports_) July 24, 2026

Niega cualquier conspiración tras la derrota

Las declaraciones de Paredes llegan después de que numerosos aficionados e 'influencers' difundieran diferentes teorías sin pruebas sobre el partido que decidió el título mundial. Entre los rumores aparecieron supuestas presiones de la FIFA, un inexistente "gol fantasma", un balón manipulado o incluso una supuesta intervención del FBI relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino.

De hecho, en los últimos días, el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, alias Chiqui, ya había desmentido estas especulaciones y había reconocido que España fue un justo campeón. Ahora, uno de los líderes del vestuario argentino ha reforzado ese mismo mensaje.

Paredes fue, además, uno de los futbolistas que protagonizó los momentos de mayor tensión tras el pitido final de la final mundialista, aunque ahora ha querido centrar el discurso únicamente en el aspecto deportivo.

Más allá de la final, el centrocampista dejó abierta la posibilidad de poner fin a su etapa con la selección argentina. A sus 32 años, reconoció que necesita tiempo para asimilar la derrota antes de decidir si continuará vistiendo la camiseta albiceleste. "No sé si estoy para seguir. Es un proceso que hay que digerirlo y pensarlo. Perder una final del mundo va a doler durante mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez".

Paredes explicó que la decisión no será únicamente suya y adelantó que varios referentes del grupo también deberán reflexionar sobre su futuro antes de hablar con el seleccionador Lionel Scaloni. "Para muchos va a ser un momento de decidir si seguir. Fue un proceso hermoso, espectacular. Logramos cosas importantes, pero mantener este nivel será muy difícil. Hay que poner muchas cosas sobre la balanza y tomar las decisiones con calma".

El posible adiós de una generación histórica

Las palabras de Paredes llegan en un momento de incertidumbre para la selección argentina. Horas antes, Nicolás Otamendi anunció públicamente su retirada de la Albiceleste tras el Mundial, poniendo fin a una trayectoria internacional marcada por numerosos títulos.

También Lionel Scaloni dejó entrever, entre lágrimas, que podría no continuar una vez finalice su contrato en diciembre, aunque evitó confirmar una decisión definitiva.

La mayor incógnita sigue siendo Leo Messi. A sus 39 años, el capitán argentino todavía no ha anunciado cuál será su futuro internacional, aunque durante el Mundial varios compañeros dejaron caer que esta Copa del Mundo podía ser la última con la selección.

Paredes también se refirió al capitán y reconoció que el vestuario deseaba prolongar al máximo su etapa con la Albiceleste. "Nos dolía que llegara el último partido de Leo Messi. Creo que él había tomado la decisión de que fuera su último encuentro con la selección. Ojalá que no, ojalá pueda seguir jugando. Será una decisión de él y lo que lo haga feliz también nos hará felices a nosotros".