La estrategia de Marruecos para arrebatar a España la final del Mundial 2030

La batalla por albergar la final del Mundial 2030 sigue en el foco mediático. En los últimos días, varios medios marroquíes han iniciado una ofensiva en defensa de la candidatura de Casablanca con el proyecto del Grand Stade Hassan II —espacio proyectado en Belinsmane para albergar a 115.000 espectadores— como una opción más sólida que las alternativas españolas, que según dichos medios habrían perdido fortaleza respecto a hace unos meses.

El diario Le360 asegura que Rafa Louzán "ya no oculta su febrilidad" ante las opciones de Casablanca por albergar el duelo final de la Copa del Mundo. El medio interpreta que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha fortalecido su discurso al insistir en que "no existe ninguna justificación" para que España no sea la sede del encuentro decisivo, aunque la elección definitiva corresponde a la FIFA y los tres países organizadores. Según Le360, estas palabras vendrían por el creciente peso que estaría adquiriendo la candidatura marroquí.

España, "dividida" y Marruecos, proyecto único

El destacado medio Barlamane sostiene que la candidatura española presenta una debilidad y es la falta de una propuesta unificada. "El caso español, sin embargo, adolece de una fragmentación que Marruecos no experimenta en la misma medida", afirman, contraponiendo la existencia de dos aspirantes —el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou— frente a un único proyecto del país africano.

Según Barlamane, esa situación obliga a la RFEF a buscar un equilibrio entre Madrid y Barcelona, así como entre los intereses deportivos y políticos que rodean a ambas ciudades, lo que, a su juicio, provoca un debilitamiento del discurso español ante la FIFA. Por el contrario, expone que Marruecos presenta una candidatura concentrada en un único estadio.

Desde el medio se señala otro argumento de carácter simbólico. Tras proclamarse campeones del Mundial en 2026, se sostiene que España ya ha reforzado lo suficiente su prestigio futbolístico e internacional —teniendo en cuenta el Mundial de 2010 y que España fue anfitriona en 1982—.

En ese contexto, defiende que conceder la final de 2030 cerca de Casablanca convertiría a la ciudad en la primera que albergaría una final mundialista en el norte de África y la segunda en el continente, "lo que supondría un hito histórico que ni Madrid ni Barcelona pueden reivindicar".

Las "turbulencias" de la candidatura española

La prensa marroquí también pone el foco en las dificultades que han rodeado en los últimos meses a la organización española. Le360 asegura que la candidatura atraviesa "varias turbulencias" después de la renuncia de Málaga y A Coruña a ser sedes, así como la incertidumbre que, según el medio, rodea a las posibilidades de Valencia y Vigo.

En línea con esto, Barlamane sostiene que tampoco ayudan las obras que continúan en el Spotify Camp Nou y en el caso del Bernabéu plantea que "la cuestión no radica tanto en su prestigio como en la necesidad de adaptar con precisión su aforo, sus zonas de hospitality y su entorno urbano a las exigencias de la final de la Copa del Mundo".

Aunque apunta que el Grand Stade Hassan II también está sujeto a limitaciones, asegura que "su proyecto ofrece la ventaja política de haber sido concebido específicamente para esta candidatura, sin depender de un proceso de selección interno que involucre a múltiples sedes nacionales".

Más batallas y búsqueda de apoyos

En un artículo publicado por Morocco World News, el analista Samir Bennis mantiene que parte de la prensa española está impulsando una narrativa destinada a desacreditar la candidatura marroquí. Según el autor, determinadas informaciones y declaraciones buscan presentar las aspiraciones de Casablanca como una amenaza para la organización del torneo.

Por otro lado, The Objective apunta a que Marruecos habría intensificado en las últimas semanas su estrategia diplomática para recabar apoyos dentro del Consejo de la FIFA. Según el medio, Rabat confía en el respaldo de federaciones africanas y asiáticas y espera poder fragmentar el voto de la Conmebol sudamericana lo suficiente como para que a España no le den los apoyos.