Dani Olmo no acepta las disculpas forzadas de Ayala

Dani Olmo no se ha mordido la lengua tras hablar por primera vez de los lamentables incidentes que se vivieron tras la final del Mundial provocados por el mal perder del algunos jugadores y cuerpo técnico de la selección argentina.

Todo se originó cuando, tras el pitido final, Rodri junto al resto de los jugadores que estaban en el banquillo saltaron al césped para celebrar nuestra segunda estrella. Cuando el actual jugador del Manchester City pasaba por delante de Nahuel Molina, el lateral argentino le propinó, sin ton ni son, un manotazo en el estómago.

Rodri fue a pedir explicaciones de la injustificable actuación de Nahuel y el jugador del Atlético le empujó lo que desató una gran tangana donde varios jugadores argentinos perdieron los papeles con actuaciones dantescas.

Uno de los peores fue el que tuvo Fabián Ayala, ex del Valencia y actual miembro del cuerpo técnico de Scaloni, con el centrocampista del Barcelona. Ayala le propinó un puñetazo en todo el cuello al centrocampista del Barcelona:. "Fue más un empujón que un puñetazo, fue una reacción a unas palabras", se justificó el argentino que aseguró que se arrepentía y que pediría en persona en cuanto lo viera disculpas a Olmo.

Roberto Ayala, Scaloni's coaching staff member, punched Dani Olmo after the match ended. 🥶 pic.twitter.com/wH2Ws4rOSM — RazedFootball (@RazedFootball) July 20, 2026

Unas palabras que no han convencido a Dani quien ha salido a desmentir estas declaraciones en una entrevista para el Diari de Terrassa.

Dani Olmo desmiente a Ayala

Olmo no cree al argentino: "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente".

Y es que Ayala antes de pedir perdón con la boca pequeña achacó su reacción a unas palabras que escuchó del propio jugador que según el propio Dani no se produjeron. "Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo".