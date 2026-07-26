La Liga F busca en Gasol el dinero que no encontró tras más de cien millones de inversión

Más de cien millones de euros entre dinero público, aportaciones de LaLiga, contratos audiovisuales, patrocinadores y recursos de los propios clubes deberían haber servido para consolidar el despegue definitivo del fútbol femenino profesional español. Sin embargo, cuatro años después de su nacimiento, la Liga F vuelve a recurrir a financiación externa para impulsar un proyecto que continúa sin encontrar un modelo sostenible.

La entrada de Gasol16 Ventures ha sido presentada por la patronal como una operación histórica que permitirá acelerar el crecimiento de la competición. Sin embargo, el acuerdo también obliga a ceder durante los próximos 25 años una parte relevante de los ingresos comerciales futuros, un aspecto que ha quedado eclipsado por la puesta en escena institucional.

La fotografía de Pau Gasol junto a la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, pretendía transmitir una imagen de éxito. Apenas un día después, el Real Madrid dinamitó ese relato anunciando oficialmente que votó en contra del acuerdo y que no se adherirá a una operación que considera perjudicial para la sostenibilidad futura de los clubes.

La foto azul y el jarro blanco

La Liga F quiso convertir la semana en una procesión triunfal. El lunes llegó la Asamblea y la aprobación del acuerdo con Gasol16 Ventures. El martes, el evento institucional, Pau Gasol como gran reclamo, fotografías oficiales y discursos sobre profesionalización, internacionalización y una supuesta nueva dimensión para la competición. El miércoles apareció la realidad.

El Real Madrid comunicó que votó en contra y que no participará en la operación. No se trata de un simple matiz. Es el club más potente del mundo rechazando un acuerdo que compromete ingresos comerciales hasta 2051 y recordando, además, que alrededor de una cuarta parte de los clubes tampoco comparte el modelo planteado por la Liga F.

Porque, en realidad, no se trata de una inversión al uso. La Liga F habla de una aportación histórica de 55 millones de euros, pero la letra pequeña dibuja otro escenario: dinero inmediato a cambio de hipotecar una parte de los ingresos comerciales durante un cuarto de siglo. Hasta el 49 % hasta recuperar la inversión y el 35 % posteriormente. No llega un mecenas; llega financiación. Y cuando una competición necesita traer dinero del futuro para pagar el presente, la pregunta deja de ser qué hará Pau Gasol para convertirse en otra mucho más incómoda: qué se ha hecho con todo el dinero recibido hasta ahora.

El relato oficial insiste en los 55 millones como una oportunidad histórica, pero el reparto ofrece otra perspectiva. Cuarenta millones irán destinados a los clubes adheridos, doce millones reforzarán la estructura de la propia Liga F y otros tres millones cubrirán derechos de imagen y activos comerciales. La fotografía del presente es atractiva; la factura se pagará durante los próximos 25 años mediante la cesión de ingresos comerciales futuros.

Más de cien millones después

La operación tampoco puede analizarse de forma aislada. La Liga F no nace ahora con Pau Gasol. Han transcurrido cuatro años desde su profesionalización y por sus cuentas ya han pasado más de 40 millones de euros procedentes del CSD, alrededor de 32 millones comprometidos por LaLiga dentro de su plan de apoyo, cerca de 28 millones derivados del contrato audiovisual con DAZN, además de patrocinadores, derechos comerciales y las inversiones realizadas por los propios clubes en sus secciones femeninas. Pese a todo ello, la competición vuelve a necesitar financiación externa.

Y no es un hecho aislado. La operación Gasol representa el último episodio de una dinámica que se repite desde hace años. Antes llegaron los anticipos de LaLiga, posteriormente los ajustes vinculados al contrato con DAZN, después el adelanto de ingresos asociados a Moeve y más tarde La Quiniela. Siempre el mismo patrón: cuando falta liquidez se recurre al siguiente ingreso futuro, al siguiente patrocinador o al siguiente apoyo institucional. La sostenibilidad termina convirtiéndose en un ejercicio permanente de anticipar recursos todavía no generados.

El comunicado del Real Madrid adquiere especial relevancia precisamente por ese contexto. El club blanco no cuestiona la necesidad de impulsar el crecimiento del fútbol femenino; cuestiona el mecanismo elegido. Advierte de que los clubes recibirán 40 millones mientras la Liga F incorporará otros 12 millones y tres más irán destinados a derechos comerciales, todo ello a cambio de renunciar durante un cuarto de siglo a parte de los ingresos futuros. Además, introduce una reflexión difícil de rebatir: los clubes que se incorporen a la competición en los próximos años quedarán condicionados por una decisión que nunca votaron y de cuyos beneficios iniciales tampoco participaron.

Escasa transparencia

La respuesta de la presidenta de la Liga F tampoco ha contribuido a disipar las dudas. Su argumento ha sido que lo debatido en la Asamblea pertenece al ámbito privado. Sin embargo, una competición profesional que gestiona importantes cantidades de dinero público, distribuye recursos entre clubes y aprueba operaciones con efectos durante 25 años difícilmente puede refugiarse en la privacidad como principal argumento de transparencia.

Basta revisar la propia página web de la competición para comprobar que las últimas actas de Asamblea publicadas corresponden a junio de 2025 y los últimos acuerdos de la Comisión Delegada datan de agosto del mismo año. Precisamente quienes solicitan confianza para comprometer ingresos hasta 2051 llevan meses sin publicar con normalidad los acuerdos adoptados. Eso no fortalece la confianza, sino que la debilita.

La propia Asamblea también dejó más interrogantes que certezas. En ella participaron con voz, aunque sin voto, los clubes recién ascendidos, Valencia y Alavés, invitados por la presidenta. Ambos aprovecharon su intervención para respaldar públicamente la gestión de Beatriz Álvarez y su equipo. Sin embargo, el verdadero debate no estaba únicamente en la votación del acuerdo, sino en la adhesión efectiva a la operación.

Porque una cosa era respaldar el marco general y otra muy distinta comprometer los ingresos comerciales del club durante los próximos 25 años. De hecho, el propio diseño de la operación diferencia ambas decisiones. El Real Madrid ya ha confirmado que no participará y diversas informaciones apuntan a que existen otros clubes que mantienen dudas o todavía no han formalizado su adhesión. Si se suman los noes confirmados y quienes aún permanecen en el aire, el bloque de entidades que podrían quedarse fuera ronda la media docena.

Más clubes con dudas

La diferencia no es menor. Resulta relativamente sencillo aparecer en la fotografía junto a Pau Gasol y evitar el desgaste de ser señalado como quien frena una inyección de liquidez para los clubes más necesitados. Lo realmente trascendente llega después, cuando toca firmar un contrato que condiciona el reparto de ingresos durante un cuarto de siglo. La política vive de las fotografías; los contratos, de las consecuencias.

La contradicción también aparece cuando la Liga F presume de crecimiento mientras pierde algunas de las futbolistas que mayor prestigio internacional aportaban al campeonato. Hablar de fuga de talento no significa contabilizar cualquier salida ni incluir a jugadoras cuyos clubes ya no militan en la máxima categoría. Basta observar qué ocurre en los dos grandes escaparates de la competición.

El Barcelona ha despedido a Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo. El Real Madrid, por su parte, ha perdido a su capitana, Misa Rodríguez; a Caroline Weir, máxima goleadora y asistente histórica de la sección; y ha traspasado a Hanna Bennison al Eintracht Frankfurt. No toda renovación de plantilla supone una fuga de la Liga F, pero cuando varias de las futbolistas que sostienen el prestigio internacional del campeonato cierran etapa o emprenden nuevos proyectos, el discurso institucional sobre atraer y retener talento empieza a chocar con la realidad del mercado.

Las jugadoras se van y el convenio se bloquea

A esa pérdida de referentes deportivos se suma un conflicto laboral que continúa lejos de resolverse. AFE denunció el convenio colectivo, organizó elecciones entre las futbolistas y obtuvo un respaldo prácticamente unánime: 177 votos de los 208 emitidos, alrededor del 85 %. Pese a ello, la Liga F rechaza negociar en esos términos y el sindicato ya ha iniciado la vía previa al conflicto colectivo. Resulta difícil reivindicar la defensa de las jugadoras mientras se bloquea a los representantes elegidos por ellas mismas.

El foco político tampoco puede limitarse ya al Consejo Superior de Deportes. También alcanza a la ministra de Deportes, Milagros Tolón. Mientras el Gobierno encontraba espacio para la fotografía institucional durante el Mundial masculino, la competición que debía convertirse en el gran escaparate de la profesionalización del fútbol femenino acumulaba conflictos laborales, pérdida de talento, dudas sobre la gestión económica, ingresos futuros comprometidos, denuncias y actas sin publicar.

La imagen resulta difícil de ignorar. Presencia institucional para la fotografía; silencio cuando toca explicar qué ha ocurrido con el dinero público destinado a la competición. También hubo tiempo para bromear con que una de las mayores dificultades del Ministerio era el fútbol porque había "demasiado hombre" o para negar en el Senado la existencia de un informe sobre incumplimientos en las justificaciones de las ayudas de 2022. Mucho menos para ofrecer explicaciones convincentes sobre el destino de esos recursos.

El CSD tampoco ha despejado las incógnitas. Siguen sin conocerse con claridad las justificaciones completas de las subvenciones concedidas. Sobre los cinco millones correspondientes a 2022 trascendió un requerimiento de subsanación por 4,7 millones, mientras que sobre ejercicios posteriores continúan apareciendo dudas y la posibilidad de futuros reintegros. En el Senado, Milagros Tolón quedó cuestionada por las preguntas del senador Vicente Azpitarte y, paralelamente, José Manuel Rodríguez Uribes parecía más centrado en encontrar nuevas vías de financiación que en explicar con detalle qué ocurrió con el dinero ya entregado. Antes de pedir más recursos, cabría esperar una rendición de cuentas sobre los anteriores.

Garantistas del desastre

El CSD insiste en que está siendo garantista con el procedimiento de justificación de las subvenciones. La expresión termina resultando casi irónica. Porque si algo parece haber garantizado hasta ahora es que una competición profesional creada bajo tutela pública, nacida hace apenas cuatro años y receptora de más de cien millones de euros entre ayudas, televisión, patrocinios y aportaciones privadas vuelva a necesitar una operación financiera para sostenerse.

La función del organismo público no consistía en ejercer de mero notario del deterioro, sino en fiscalizar la gestión, exigir responsabilidades y asegurar que el dinero público contribuía a construir un modelo sostenible, no a cubrir déficits mientras se hipotecaban los ingresos comerciales del futuro.

A ese escenario se añade un frente judicial que continúa creciendo. Miguel Galán ya ha anunciado nuevas actuaciones, recordando los burofaxes remitidos, las denuncias presentadas ante el CSD y su intención de acudir a la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades. Todo ello mientras la presidenta de la Liga F afronta una sanción pública impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte derivada de una de las denuncias presentadas, permaneciendo todavía sin respuesta definitiva otras actuaciones relacionadas con la gestión de la competición.

El conjunto dibuja una fotografía incómoda para un Gobierno que convirtió el fútbol femenino en una de sus grandes banderas políticas. Precisamente por eso sorprende aún más la ausencia de explicaciones convincentes sobre el uso del dinero público, la falta de transparencia en algunos procedimientos y la escasa exigencia de responsabilidades. Si todo esto hubiera ocurrido en cualquier otra competición profesional, probablemente la respuesta institucional habría sido muy distinta.

Gasol no es el problema

Conviene dejar clara una idea. Pau Gasol no es el problema. Si considera que existe una oportunidad empresarial, hace bien en invertir. Su papel es el de un empresario que entra en una operación que considera rentable. La cuestión no está en quien aporta el dinero, sino en quienes presentan esa necesidad de financiación como si fuese la prueba definitiva del éxito del proyecto.

Porque después de más de cien millones de euros procedentes del CSD, LaLiga, contratos audiovisuales, patrocinadores y aportaciones de los propios clubes, la Liga F vuelve a necesitar anticipar ingresos futuros para sostener su crecimiento. Esa es la verdadera noticia.

La fotografía institucional pretendía transmitir la imagen de una competición que entra en una nueva dimensión. Sin embargo, la realidad apunta en otra dirección. Si después de cuatro años y más de cien millones de euros recibidos resulta necesario comprometer durante un cuarto de siglo una parte de los ingresos comerciales para obtener liquidez inmediata, la pregunta ya no es qué aporta Pau Gasol. La pregunta es por qué ha hecho falta llegar hasta aquí.

Y esa es, probablemente, la mayor contradicción de toda la operación. La Liga F no ha encontrado a Gasol porque su modelo sea ya imparable. Ha tenido que buscar a Gasol porque, con todo el dinero recibido hasta ahora, todavía no ha conseguido sostenerse por sí misma. Por mucho azul que tenga el escenario o por muchas fotografías que acompañen la presentación, eso no parece el comienzo de una nueva dimensión. Se parece bastante más a la confesión de que el modelo, cuatro años después de echar a andar, sigue sin encontrar el camino.