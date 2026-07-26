Madrid Panthers, las niñas españolas que conquistaron el torneo de fútbol base más prestigioso del mundo

El fútbol español se adueñó del mundo el pasado 19 de julio. Pocas horas antes del gol de Ferran Torres ante Argentina que otorgaba a la Selección Española su segundo Mundial, a más de seis mil kilómetros de distancia, en Gotemburgo, otro grupo de futbolistas españolas escribía una historia que prácticamente ha pasado inadvertida para el gran público.

En esa ciudad sueca, que cada verano se convierte en la capital mundial del fútbol base, 18 niñas de apenas trece años acababan de conquistar la Gothia Cup, el torneo juvenil más prestigioso del planeta. Nadie las esperaba en un balcón institucional, no hubo especiales televisivos ni portadas de apertura, pero lo conseguido por las Madrid Panthers merece un lugar entre las grandes gestas recientes del fútbol femenino español.

Puede que el nombre de la Gothia Cup no sea familiar para muchos aficionados, pero basta con detenerse en sus cifras para comprender su dimensión. Fundado en 1975, el torneo sueco reúne cada verano a miles de jóvenes futbolistas de los cinco continentes en una competición que va mucho más allá del resultado. La edición de 2026 congregó a cerca de dos mil equipos procedentes de 77 países, convirtiendo Gotemburgo en un inmenso mosaico de idiomas, culturas y estilos de juego. Para la mayoría de los participantes supone vivir una experiencia inolvidable; para unos pocos privilegiados, levantar el trofeo supone entrar en la historia del fútbol base. Y Madrid Panthers ya forma parte de ese reducido grupo.

Lo hace, además, rompiendo una barrera que permanecía intacta desde hacía medio siglo. Ningún equipo femenino español se había proclamado campeón de la Gothia Cup en sus 51 años de existencia. Ese dato explica mejor que cualquier adjetivo el alcance de la hazaña. No se trataba únicamente de ganar una competición internacional, sino de conquistar un territorio donde el fútbol español femenino nunca había logrado imponerse.

Las Madrid Panthers hace historia en Gotemburgo (Suecia).

"Conocía perfectamente el palmarés y era uno de nuestros objetivos. Queríamos hacer algo que ningún equipo español había logrado antes", recuerda Luis Miguel Pindado, director de Madrid Panthers, en declaraciones a Libertad Digital, todavía con la emoción intacta al rememorar esos días en Suecia. La satisfacción no nace únicamente del resultado, sino de comprobar que un proyecto construido durante años ha terminado derribando una frontera que parecía reservada para las grandes canteras nórdicas.

Mucho más que un escudo

Sería un error definir Madrid Panthers como un club de fútbol. Quien se quede con esa etiqueta habrá entendido muy poco de un proyecto que lleva más de una década formando futbolistas y, sobre todo, personas. Las Panthers nacieron con una idea muy distinta a la de una cantera convencional: reunir durante el verano a algunas de las jugadoras con mayor proyección de diferentes equipos para seguir potenciando su crecimiento cuando la temporada oficial ya ha terminado. Bajo la misma camiseta conviven futbolistas del Real Madrid, Atlético de Madrid, Madrid CFF y otros muchos clubes nacionales que olvidan colores y rivalidades para perseguir un objetivo común.

"Esto es una tecnificación. Las chicas pertenecen a sus clubes y nosotros las reunimos para seguir ayudándolas a crecer. Pero desde el primer día les dejamos claro que aquí no importa de dónde vienes, sino el equipo que construimos entre todos", explica Pindado a este periódico. Porque si algo diferencia a Madrid Panthers de otros proyectos similares es precisamente esa obsesión por el grupo. El talento individual es imprescindible para competir al máximo nivel, lógicamente, pero nunca ha sido suficiente para ganar un torneo como la Gothia Cup. "Con los años hemos aprendido que el secreto no está en juntar a las mejores futbolistas. Lo importante es conseguir que se conviertan en una familia", resume.

Ese sentimiento de pertenencia comienza mucho antes de que ruede el balón en Suecia. Como ya es tradición dentro del proyecto, las Panthers utilizan la Dana Cup, en Dinamarca, como una especie de pretemporada competitiva. Allí empiezan a conocerse de verdad. Comparten habitaciones, comidas, viajes en autobús y largas conversaciones lejos del fútbol. Aprenden a convivir antes incluso de jugar juntas. Cuando días después llegan a Gotemburgo ya no existen jugadoras del Madrid, del Atlético o del Madrid CFF. Sólo existe un equipo dispuesto a competir por un sueño.

Las 18 campeonas de la Gothia Cup en la categoría femanina sub-13.

"Las ediciones anteriores nos enseñaron que lo verdaderamente importante era hacer grupo. Si las chicas se sienten una familia, luego en el campo sucede algo muy especial. Corren la una por la otra, se ayudan, se animan y aparecen cosas que no se pueden entrenar", explica Pindado. No es una teoría vacía. Basta observar a las futbolistas durante los partidos para comprobar que la complicidad trasciende lo táctico. Cada gol se celebra como si fuera el último; cada recuperación defensiva provoca la misma alegría que una asistencia. Esa unión terminó convirtiéndose en el mayor patrimonio del equipo.

Una conquista contra todo pronóstico

El camino hacia el título tampoco fue sencillo. La Gothia Cup obliga a disputar encuentros en decenas de campos diferentes, muchos de ellos muy alejados de las condiciones habituales del fútbol español. Terrenos irregulares, césped alto, superficies castigadas por el uso continuo y rivales perfectamente hechos al entorno convierten cada partido en una prueba distinta. Para un equipo acostumbrado a asociarse desde la técnica y la posesión, adaptarse a ese contexto resultaba casi tan importante como la calidad de sus futbolistas.

Pindado lo tenía claro desde el primer día: "Sabíamos que no íbamos a ganar sólo jugando bien. Había que competir, sufrir y adaptarse a lo que nos encontráramos. Eso también forma parte del aprendizaje". Y sus jugadoras respondieron con una madurez impropia de su edad. Superaron cada eliminatoria con una mezcla de personalidad, disciplina táctica y confianza que fue convenciendo al cuerpo técnico de que aquella generación estaba preparada para hacer historia.

La final frente al Älvsjö AIK FF terminó siendo el mejor resumen de todo ese recorrido. Un tempranero gol de Noa Abelleira en el minuto 7 obligó a defender una ventaja mínima durante más de una hora de juego. No hubo nervios, ni precipitación, ni miedo a la responsabilidad. Hubo orden, solidaridad y una convicción inquebrantable de que aquella oportunidad no podía escaparse. Cuando el árbitro señaló el final, las lágrimas, los abrazos y la incredulidad ocuparon el lugar del fútbol. Las Madrid Panthers acababan de convertirse en el primer equipo femenino español capaz de conquistar el torneo. Y aquello, aunque todavía casi nadie lo supiera, era mucho más que un título. Era el comienzo de una historia que merecía ser contada.

Una familia antes que un equipo

Hay equipos que se construyen a partir de un sistema de juego y otros que lo hacen alrededor de un vestuario. Madrid Panthers pertenece claramente al segundo grupo. Quien busque el secreto de este título en una pizarra o en un dibujo táctico probablemente se equivoque. La explicación hay que buscarla mucho antes de que el balón eche a rodar, en las horas compartidas durante los viajes, en las conversaciones después de cenar, en las bromas entre compañeras y en la capacidad de un grupo de adolescentes para convertirse, en apenas unos días, en una auténtica familia.

Noa Domínguez (i) y la MVP del torneo, Noa Abelleira.

Luis Miguel Pindado lo tiene tan claro que lo repite varias veces durante la conversación con LD. Para él, ese sentimiento de pertenencia es el auténtico ADN de Madrid Panthers. "Lo más importante es que ellas entiendan que aquí todas son iguales. Da igual de dónde vengas porque, cuando se ponen esta camiseta, desaparecen los escudos y sólo existe un equipo". Esa filosofía, aparentemente sencilla, lleva años marcando cada decisión del proyecto y terminó convirtiéndose en la gran diferencia respecto a muchos de sus rivales.

"Las experiencias de otros años nos enseñaron que primero había que construir el grupo. Si consigues que se quieran y se apoyen, luego en el campo ocurre casi todo de manera natural", resume Pindado. "Un equipo necesita sentirse una familia y apoyarse unas a otras. Cuando logras eso, cada una da el máximo por la compañera que tiene al lado".

Ese ambiente explica también por qué las celebraciones de las Panthers llaman tanto la atención. No existen gestos individuales ni carreras en solitario. Cada gol termina con un abrazo colectivo; cada sustitución va acompañada de un aplauso de todas las compañeras; cada victoria se celebra como si perteneciera exactamente igual a las dieciocho futbolistas. Son pequeños detalles que hablan de un grupo que entendió muy pronto que el éxito sólo tendría sentido si era compartido.

Carla Guillén, la entrenadora que conectó con las jugadoras

Si Pindado representa el alma del proyecto, Carla Guillén personifica su presente. Con apenas 19 años, la joven entrenadora asumió la dirección del equipo en un torneo en el que la gestión emocional resulta casi tan importante como el trabajo táctico. Lejos de suponer un inconveniente, su juventud terminó convirtiéndose en una de las grandes fortalezas del grupo.

"Carla tiene una capacidad increíble para conectar con las niñas. Está muy cerca de ellas, sabe cuándo tiene que exigir y cuándo toca reírse con el grupo. Al final sigue siendo futbolista y entiende perfectamente lo que necesitan en cada momento", explica Luis Miguel Pindado, convencido de que gran parte del éxito pasa por la naturalidad con la que la entrenadora supo manejar un vestuario formado por adolescentes.

Lejos de buscar protagonismo, Guillén prefirió que fueran las jugadoras quienes ocuparan el centro de la escena. Su trabajo consistió en transmitir tranquilidad cuando aparecieron los momentos de máxima presión y recordar constantemente que el objetivo era disfrutar de una experiencia que muy pocas futbolistas tienen la oportunidad de vivir. Esa mezcla de cercanía y liderazgo terminó consolidando un grupo que apenas llevaba unos días trabajando junto.

Una promesa que cambió el sentido del viaje

Pero la historia de este título no puede entenderse sin detenerse en un episodio que va mucho más allá del deporte. Durante la Gothia Cup de 2025, cuando Madrid Panthers todavía soñaba con alcanzar la final, Pindado recibió la llamada que nadie quiere contestar. Su cuñada acababa de fallecer y tuvo que abandonar inmediatamente la expedición para regresar a España. El torneo terminó entonces de la manera más cruel posible, con una eliminación en semifinales y la sensación de que había quedado una cuenta pendiente.

Luis Miguel Pindado, director de Madrid Panthers, y la entrenadora Carla Guilén.

Un año después, el regreso a Suecia tenía un significado completamente distinto. Ya no se trataba sólo de volver a competir, sino de cumplir una promesa. "Cuando murió mi cuñada dijimos que regresaríamos, que volveríamos a estar aquí y que ganaríamos la Gothia Cup para dedicársela. Ese era nuestro compromiso y, afortunadamente, lo hemos podido cumplir", recuerda Pindado con la voz todavía quebrada al rememorar aquellos días. "Estoy convencido de que ella ha estado con nosotros durante todo el torneo. Éramos una más gracias a la ayuda de mi cuñada desde arriba".

Sus palabras ayudan a comprender por qué las lágrimas tras la final iban mucho más allá de la alegría deportiva. Para parte del cuerpo técnico, aquel trofeo representaba el cierre de una herida personal que llevaba abierta doce meses. Las jugadoras conocían perfectamente esa historia y también sintieron que estaban jugando por algo mucho más importante que una medalla.

El gol que valía toda una historia

Cuando Noa Abelleira, la mejor jugadora (MVP) del torneo, marcó en el minuto siete de la final probablemente no imaginaba que ese disparo acabaría convirtiéndose en una de las imágenes más importantes de la historia de Madrid Panthers. Su tanto decidió el campeonato y, además, le valió el reconocimiento como mejor jugadora del partido. Sin embargo, basta escucharla unos minutos para comprobar que rehúye cualquier protagonismo individual.

"Ser campeonas de la Gothia Cup era un sueño. El año pasado nos quedamos con muchísimas ganas después de caer en semifinales y este año hemos vuelto con la ilusión de conseguirlo. Haberlo logrado es algo que no vamos a olvidar nunca", explica Noa Abelleira con una madurez impropia de sus trece años.

Cuando se le pregunta por el premio individual, cambia inmediatamente el foco hacia sus compañeras. "El MVP no es sólo mío. Si me dieron ese reconocimiento fue porque mis compañeras hicieron un esfuerzo enorme durante todo el torneo. Sin ellas habría sido imposible". Esa respuesta resume perfectamente la cultura competitiva que Pindado y el resto del cuerpo técnico llevan años intentando inculcar a todas las futbolistas que pasan por el proyecto.

Abelleira también deja entrever la naturalidad con la que conviven los sueños de cualquier niña de su edad con una exigencia competitiva extraordinaria. Entre sus referentes menciona a Kylian Mbappé y a la internacional española Lucía López, una futbolista que, según dice, "hace magia con el balón". Es una admiración que refleja el carácter abierto con el que esta generación entiende el fútbol, sin fronteras entre referentes masculinos y femeninos.

La voz del vestuario

Si Abelleira simboliza el talento decisivo, Noa Domínguez representa el espíritu colectivo que ha acompañado a Madrid Panthers durante todo el campeonato. La centrocampista apenas habla de sí misma. Prefiere poner siempre el foco en el grupo.

"Ha sido un sueño hecho realidad porque sabíamos lo difícil que era ganar este torneo. Lo mejor de todo es que lo hemos conseguido juntas. Todas hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí", explica con una sonrisa que todavía mezcla felicidad e incredulidad.

Domínguez tampoco olvida el sacrificio silencioso que acompaña a estas jóvenes futbolistas desde que empezaron a dar sus primeras patadas al balón. "Quiero dar las gracias a nuestros padres porque hacen un esfuerzo enorme para que podamos vivir experiencias como ésta". Es una frase sencilla, pronunciada casi de pasada, pero que resume otra de las grandes claves del éxito de Madrid Panthers: detrás de cada una de esas dieciocho niñas hay una familia que ha invertido tiempo, kilómetros y muchas renuncias para que sus hijas pudieran perseguir un sueño.

Campeonas de hoy, referentes del mañana

Cuando el árbitro señaló el final del partido, el fútbol dejó de importar durante unos minutos. Las lágrimas sustituyeron a la tensión, los abrazos se multiplicaron sobre el césped y las 18 jugadoras de Madrid Panthers corrieron unas hacia otras conscientes de que acababan de conseguir algo que nadie antes había logrado. Y Pindado quiere recordar el nombre de todas ellas: además de las dos 'Noas', cita a Daniela Beilinson, Valeria Flores, Carmen Delgado, Carlota Gómez, Aroa Lorenzo, Carolina Allende, Cecilia de la Cruz, Ana Navas, Melissa Solari, Aitana Jiménez, Vera Sousa, Alicia Somolinos, Naira Gómez, Adriana Lobo, Gimena y Daniela Jiménez.

Luis Miguel Pindado observa la escena desde unos metros de distancia y apenas puede contener la emoción. Durante unos segundos, el resultado queda en un segundo plano. Lo que realmente le llena de orgullo no es el trofeo, sino comprobar que la filosofía con la que nació Madrid Panthers sigue intacta más de una década después.

"El fútbol pasa, pero lo que ellas han vivido aquí les va a acompañar toda la vida. Dentro de unos años quizá no recuerden todos los resultados, pero sí recordarán el grupo que formaron, los viajes, las amistades y todo lo que aprendieron juntas. Eso es lo verdaderamente importante", reflexiona mientras contempla cómo las jugadoras siguen celebrando sobre el césped.

El esfuerzo que no sale en la foto

Detrás de cada una de esas medallas también hay otra historia que casi nunca aparece en las crónicas. La de los padres y madres que pasan horas en la carretera para llevar a sus hijas a entrenar, que organizan vacaciones en función de los torneos, que hacen números para costear desplazamientos internacionales y que aprenden a vivir los partidos con tantos nervios como ilusión.

Noa Domínguez no se olvidó de ellos cuando terminó la final. Entre la euforia y las celebraciones, una de las primeras cosas que hizo fue acordarse de quienes llevan años acompañándolas en silencio. Esa implicación explica también el ambiente que se respira alrededor de Madrid Panthers. No es extraño ver a familias de diferentes clubes compartiendo grada, animando exactamente igual a todas las jugadoras o celebrando un gol como si la autora fuera su propia hija. Es otra consecuencia de una filosofía que ha conseguido algo poco habitual en el deporte de formación: que los adultos también entiendan que el equipo está por encima de cualquier individualidad.

Mucho más que una generación prometedora

Resulta imposible saber cuántas de estas dieciocho futbolistas acabarán llegando a la élite. Probablemente algunas vestirán algún día la camiseta de la Selección Española, otras jugarán en la Liga F y otras, sencillamente, conservarán el fútbol como uno de los mejores recuerdos de su infancia. Pero ese, en realidad, nunca fue el objetivo principal del proyecto.

Madrid Panthers no nació para fabricar estrellas. Nació para formar futbolistas, educar personas y demostrar que competir al máximo nivel es perfectamente compatible con valores como la humildad, el compañerismo y el respeto. La Gothia Cup no cambia esa filosofía; simplemente la confirma.

Quizá por eso Pindado insiste tanto en que el mayor triunfo no aparece en ninguna clasificación. "Lo bonito es que siguen siendo un grupo de amigas. Han aprendido que el talento suma, pero que nadie gana solo. Si algún día llegan al fútbol profesional, espero que nunca olviden lo que han vivido aquí". Son palabras que resumen el verdadero legado de un proyecto que ha convertido la convivencia en una herramienta de formación casi tan importante como el entrenamiento.

La otra estrella del fútbol español

Mientras España celebraba durante la madrugada la conquista del segundo Mundial de su historia, en un rincón de Suecia dieciocho niñas españolas abrazaban un trofeo que para la mayoría de los aficionados pasaría completamente desapercibido. Los focos apuntaban hacia Nueva Jersey. Era lógico.

Quizá dentro de unos años, cuando algunas de aquellas jugadoras debuten en Primera División o defiendan la camiseta de la Selección Española, alguien recuerde que aquella historia empezó en una calurosa semana de julio, compartiendo habitaciones, entrenamientos, risas y nervios en un viaje por Dinamarca y Suecia. Recordará que antes de levantar grandes títulos aprendieron a convivir, a ayudarse y a jugar las unas para las otras.

Porque la Gothia Cup no sólo coronó al mejor equipo del torneo. También confirmó que el extraordinario momento que vive el fútbol femenino español no es fruto de la casualidad. Detrás de los éxitos de la Selección absoluta existe una generación de niñas que sigue creciendo con naturalidad, con mejores referentes que nunca y con proyectos como Madrid Panthers, capaces de demostrar que la formación, la convivencia y el trabajo colectivo siguen siendo el camino más corto hacia la excelencia.