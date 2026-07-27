A.GAIN ya conoce uno de los grandes retos del Real Zaragoza: devolver la ilusión a una afición que ha dejado de creer

El Real Zaragoza afronta el verano más importante de su historia reciente. El descenso a Primera RFEF ha supuesto un golpe deportivo, económico y emocional de dimensiones difíciles de exagerar, pero también ha abierto una nueva etapa con la llegada del fondo de inversión A.GAIN, que ha tomado el control accionarial con la promesa de reconstruir un club que llevaba demasiados años instalado en la decadencia.

La nueva propiedad recibe una entidad herida después de catorce temporadas consecutivas fuera de Primera División y tras culminar el peor desenlace posible: abandonar el fútbol profesional. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el reto no consiste únicamente en confeccionar una plantilla competitiva. El primer objetivo pasa por recuperar algo mucho más difícil: la credibilidad. A ello se suma una delicada herencia financiera: según el análisis del investigador deportivo Luis Serrano Antón, la deuda a corto plazo del club se disparó en el último ejercicio de 6 a 15 millones de euros, un incremento cercano al 250%, mientras que la entidad deberá afrontar además 18 millones de euros comprometidos para financiar la Nueva Romareda entre 2027 y 2028.

Como explica el investigador deportivo Luis Serrano a Libertad Digital, el problema del Zaragoza no es únicamente económico o deportivo, sino también emocional. Después de años de promesas incumplidas, ampliaciones de capital millonarias y constantes cambios en la dirección del club, buena parte del zaragocismo ha desarrollado una lógica desconfianza hacia cualquier nuevo proyecto.

Una herencia muy complicada

Libertad Digital ha venido contando durante los últimos meses —gracias, precisamente, a todas las revelaciones e informes facilitados por Luis Serrano a este periódico— el deterioro progresivo del club. Desde las incertidumbres institucionales tras el descenso hasta la delicada situación financiera, pasando por la ausencia de un director general estable —a principios de junio pasado fue destituido Fernando López Lobete y, hasta más de un mes después no se encontró sustituto con Guido Baroli—, la deuda creciente y las obligaciones derivadas de la financiación de la Nueva Romareda, el panorama que recibe A.GAIN dista mucho de ser sencillo.

La nueva propiedad, que pasa a acaparar un 60% de las acciones, no llega a un club saneado al que únicamente le falte acertar con los fichajes. Hereda una estructura que necesita ser reorganizada prácticamente desde sus cimientos y con importantes compromisos financieros que condicionan cualquier margen de maniobra a corto plazo.

Precisamente por eso, una de las diferencias que pretende marcar el grupo inversor, con el empresario guatemalteco Bobby Aitkenhead a la cabeza, es priorizar el orden antes que las grandes promesas. En lugar de centrar todo el discurso en un ascenso inmediato, el mensaje transmitido por sus responsables apuesta por estabilizar la entidad desde un punto de vista económico, profesionalizar la gestión y construir un proyecto sostenible.

Primero las cuentas, después el crecimiento

Según el análisis de Luis Serrano, el método de trabajo que IDC Network ya ha aplicado en otros proyectos deportivos pasa por una hoja de ruta muy concreta: reducir la deuda que limita el crecimiento de la entidad, profesionalizar todas las áreas ejecutivas y, posteriormente, incrementar la inversión deportiva sobre una base financiera mucho más sólida. Es el mismo modelo que el grupo ha desarrollado en experiencias anteriores, como la del Deportivo Cali, donde el saneamiento económico precedió a la inversión deportiva.

Ese planteamiento coincide, además, con la idea que Libertad Digital ha venido adelantando desde la llegada de A.GAIN, con nueve retos económicos muy definidos encima de la mesa: antes de pensar en objetivos ambiciosos resulta imprescindible solucionar una delicadísima situación financiera que condiciona cualquier planificación deportiva.

No se trata de renunciar al ascenso. Todo lo contrario. La intención es que ese ascenso llegue apoyado sobre una estructura capaz de sostener posteriormente al club, evitando repetir errores que durante los últimos años terminaron hipotecando al Zaragoza.

El precedente invita a la prudencia

El escepticismo del zaragocismo tiene una explicación evidente. Las importantes ampliaciones de capital realizadas durante la gestión de Alliance Global Partners con el fondo ARES —Jorge Mas, Joseph Oughourlian, Pablo Jiménez de Parga, Juan Forcén…— permitieron incrementar notablemente el límite de gasto e incluso disponer de una de las plantillas económicamente más potentes de Segunda División. En este sentido, su importe neto se movía en los 18 millones de euros y podía gastar un máximo de 11,5 millones en la plantilla del primer equipo.

Sin embargo, el resultado fue exactamente el contrario del esperado: el descenso a Primera RFEF. Aquella experiencia ha provocado que muchos aficionados hayan dejado de identificar inversión con éxito deportivo.

Como recuerda Serrano Antón a LD, ni el valor de mercado de la plantilla ni las cifras invertidas garantizan por sí solos el ascenso. El fútbol español está lleno de ejemplos recientes que demuestran que la planificación, la estabilidad institucional y una estructura sólida suelen resultar mucho más determinantes que el simple gasto económico. De hecho, según los datos de Transfermarkt, el Zaragoza mantiene una plantilla valorada en torno a 15 millones de euros, una de las más cotizadas de Primera RFEF e incluso por encima de varios equipos de Segunda División, una circunstancia que vuelve a demostrar que el valor económico de un vestuario no asegura el rendimiento sobre el césped.

Los hechos tendrán más valor que cualquier discurso

A.GAIN también es consciente de que la afición ya no se deja convencer con presentaciones ni promesas. Buena parte del desencanto procede de comprobar que durante los últimos años se invirtieron más de 60 millones de euros en ampliaciones de capital, además de sucederse cambios de propietarios, directores generales, directores deportivos, entrenadores y futbolistas, sin evitar que el club terminara descendiendo al tercer escalón del fútbol español.

Los nuevos dirigentes, encabezados por Bobby Aitkenhead, Guido Baroli y Santos Nagore —consejero del club y uno de los hombres fuertes de la actual propiedad—, han optado por un perfil mucho menos grandilocuente que el de anteriores propietarios. Saben que cualquier mensaje optimista será recibido con cautela hasta que los resultados comiencen a respaldarlo.

Y probablemente esa sea una de las principales diferencias respecto a etapas anteriores. El proyecto parece asumir que la confianza no se recuperará mediante declaraciones, sino a través de decisiones coherentes y una gestión profesional mantenida en el tiempo. Como reza la locución latina, facta, non verba.

El tiempo como aliado... y como enemigo

Naturalmente, el principal riesgo reside en que el fútbol vive instalado en la inmediatez. El Real Zaragoza necesita regresar cuanto antes al fútbol profesional, pero al mismo tiempo debe evitar repetir los errores que le condujeron a esta situación. Luis Serrano Antón resume ese dilema con claridad. La planificación presentada por la nueva propiedad resulta "metódica, coherente y factible", aunque advierte de que existe un factor imposible de controlar desde los despachos: la impaciencia de una afición que lleva demasiados años acumulando decepciones y que exige resultados prácticamente desde el primer día.

Ese será, probablemente, el auténtico examen para A.GAIN. No bastará con sanear las cuentas, reorganizar la estructura o diseñar un plan a cinco años. El propio modelo de IDC Network contempla un crecimiento progresivo con el objetivo de consolidar el regreso a Primera División en un horizonte aproximado de cinco temporadas, coincidiendo prácticamente con el centenario del club. Sin embargo, ese calendario choca con una realidad mucho más inmediata: un zaragocismo que lleva muchísimos años esperando y que difícilmente concederá demasiado margen si los resultados no acompañan desde el inicio.

Porque, después de casi tres lustros de frustraciones y un descenso histórico a la par que dramático —en lo deportivo y también en lo económico e institucional, con la Nueva Romareda como una de las sedes confirmadas para el Mundial 2030—, la mayor inversión que puede realizar la nueva propiedad no se mide únicamente en millones de euros. Se mide en algo mucho más difícil de recuperar: la confianza de un zaragocismo que lleva demasiado tiempo esperando motivos para volver a creer.