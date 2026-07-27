Drástica medida del Como italiano: limita los remates de cabeza para proteger la salud

Una nueva medida en la cantera de Como 1907. El club italiano limitará los remates de cabeza durante los entrenamientos y en los partidos con el objetivo de reducir los impactos en la cabeza y así proteger la salud de sus futbolistas más jóvenes. En paralelo, se buscará potenciar otros aspectos técnicos, tácticos y la toma de decisiones.

La prohibición será total en los menores de diez años, que no podrán recurrir a su cabeza para rematar ni realizar pases, ni en los entrenamientos ni en los encuentros. En las categorías superiores, esta acción estará permitida pero con algunas limitaciones; se realizará con balones ligeros y poniendo un límite por sesión.

Asimismo, se evitarán todos aquellos ejercicios que no sean necesarios tanto antes como después de los encuentros y se vigilará la presión de los balones para que no estén inflados en exceso.

Por la salud de los jóvenes

Esta medida ha sido respaldada por Raphael Varane, quien forma parte del Consejo de Educación del Como, ya que, según explicó, cuando tenía 16 años sufrió dos conmociones cerebrales graves, por lo que desde su propia experiencia es "consciente del riesgo" y explicó que conoce historias de personas afectadas por cabecear: "Ahora sé que, por desgracia, hay muchos exjugadores que sufren mucho a causa de la demencia".

El exdefensa destacó que durante su carrera coincidió con un equipo técnico especializado de los que aprendió mucho sobre conmociones cerebrales, por lo que es conocedor de la importancia de reducir este tipo de acciones en edades tempranas: "Cuando todo está en fase de desarrollo, es realmente importante reducir la frecuencia de los cabezazos y la intensidad de los impactos, y aprovechar ese tiempo para desarrollar otras habilidades, tanto técnicas como tácticas, y en términos de movilidad".

Como 1907 today confirms a new academy wide heading pathway designed to reduce avoidable head impacts, support player welfare and encourage better long term technical development. The changes reflect a simple idea. Protect young players first, then teach the skill in a… pic.twitter.com/koo2P3fQJi — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2026

Desde el Consejo de Educación del conjunto italiano se quiere dotar de las herramientas adecuadas, retrasar e introducir gradualmente estos remates para "ayudar a proteger a los más jóvenes". Además, Varane aseguró que "no significa que no vayan a ser capaces de hacerlo más adelante", destacando de nuevo que se trata de cuidar a las generaciones más jóvenes. La aplicación de las normas será revisada a lo largo de la temporada por el club junto a los entrenadores y a las familias.