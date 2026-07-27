El Arsenal prepara un contrato histórico para Vinícius mientras Mourinho le cierra la puerta de salida

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes. En Inglaterra aseguran que el Arsenal ha convertido al extremo brasileño en su gran objetivo para este verano y está dispuesto a romper todos sus registros salariales para convencerle de abandonar el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la operación se antoja extremadamente complicada por un motivo de peso: José Mourinho ha dejado claro que no quiere desprenderse de ninguna de las grandes estrellas del Real Madrid.

La situación del internacional brasileño, que termina contrato con el club blanco en junio de 2027, ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Su renovación con el conjunto blanco continúa sin cerrarse y ese escenario ha llevado al campeón de la Premier League a estudiar una de las operaciones más ambiciosas de su historia.

Un sueldo nunca visto en el Emirates

Según publica Sport, haciéndose eco de las informaciones aparecidas en Inglaterra, el Arsenal está dispuesto a convertir a Vinícius en el futbolista mejor pagado de toda su historia. La entidad londinense le ofrecería un salario superior a las 400.000 libras (470.000 euros) semanales y que, entre fijo, primas de fichaje y bonus por objetivos, podría acercarse a los 30 millones de euros anuales que reclama el entorno del jugador.

Ese contrato pulverizaría el actual techo salarial del Arsenal, donde Bukayo Saka es el jugador mejor remunerado tras su última renovación (según distintos medios británicos, el internacional inglés percibe 300.000 euros semanales). La directiva gunner considera que ha llegado el momento de competir por los grandes nombres del fútbol europeo tras conquistar la Premier League y quedarse a las puertas de la Champions.

Pero el sueldo no sería el único desembolso. El Real Madrid tampoco facilitaría una operación de semejante calibre y las informaciones procedentes de Inglaterra sitúan el precio de salida del brasileño en torno a los 137 millones de libras (unos 160 millones de euros), una cantidad que convertiría el traspaso de Vinícius Júnior en el más caro de la historia de la Premier League por delante de Alexander Isak por el Liverpool (145 millones), Morgan Rogers por el Chelsea (138) y Elliot Anderson por el Manchester City (135).

Mourinho no quiere perder a ninguna estrella

El principal obstáculo para el Arsenal, sin embargo, no está únicamente en el aspecto económico. Desde su llegada al banquillo blanco, José Mourinho ha transmitido a la dirección deportiva un mensaje muy claro: quiere construir su proyecto alrededor de las grandes figuras del equipo y no contempla la salida de ninguna de ellas.

Según informó The Telegraph y recoge Sport, el técnico portugués se opone frontalmente a una venta de Vinícius y considera al brasileño una pieza indispensable junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El entrenador entiende que desprenderse de uno de sus futbolistas más desequilibrantes supondría debilitar al equipo justo cuando pretende devolver al Madrid al dominio absoluto del fútbol europeo.

De hecho, el propio Mourinho habría pedido al club que haga un esfuerzo para resolver cuanto antes la renovación del extremo y evitar que su situación contractual siga alimentando rumores durante todo el verano.

El Madrid mantiene la calma

Por ahora en Valdebebas reina la tranquilidad. La intención del Real Madrid sigue siendo ampliar el contrato de Vinícius una vez el futbolista se reincorpore tras sus vacaciones esta misma semana, después de que Brasil cayera eliminada del Mundial por la Noruega de Erling Haaland. Aunque las negociaciones se encuentran estancadas por las diferencias económicas entre ambas partes, en el club confían en alcanzar un acuerdo y no contemplan abrir la puerta a un traspaso.

La inminente llegada del joven extremo Yan Diomande, a cambio de unos 100 millones de euros, ha disparado las especulaciones sobre el futuro del brasileño, pero en Valdebebas insisten en que ambos movimientos son independientes. El marfileño está llamado a reforzar la plantilla, no a sustituir a Vinicius, al que Mourinho sigue considerando una pieza estructural de su nuevo proyecto.

Un fichaje tan mediático como improbable

Por el momento no existe ninguna oferta formal del Arsenal al Real Madrid, ni tampoco conversaciones avanzadas con el entorno del futbolista. El interés de los londinenses es real y responde a la necesidad de incorporar un jugador diferencial para dar el salto definitivo en Europa, pero la combinación de un traspaso cercano a los 160 millones de euros, un salario de auténtica superestrella y la firme oposición de Mourinho convierten la operación en una auténtica quimera.

Todo es posible teniendo en cuenta las cantidades que se manejan en la Premier League y que el Arsenal tiene mucho poderío económico, pero no es menos cierto que la operación para tratar de fichar a Vinícius sencilla no va a ser…