El Barcelona suplica por que Julián Álvarez vuelva a hablar

El Barcelona ha mandado a sus informadores más fieles a reclamar la atención de Julián Álvarez. Solo hay que echar un vistazo a la casual información que han recibido todos los medios catalanes en las últimas 24 horas sobre una posible declaración del argentino forzando de nuevo su salida.

Estos últimos movimientos desesperados son para que Julián Álvarez crea que debe hacer algo, no porque lo vaya a hacer. Le están reclamando a través de sus medios confianza y lógicamente viendo los antecedentes, no se descarta que Julián vuelva a tirarse un órdago sin apenas cartas en la mano.

Lo peor de todo esto, según ven en el propio Atlético de Madrid, es que Julián ya se dejó engañar con la táctica del Barcelona en el Mundial cuando le dijeron que si hablaba, el Atlético se asustaba. No lo hizo ni lo hará el club controlado por Apollo. Si Julián Álvarez vuelve a repetir la jugada, volverá a recibir el mismo no.

Si Julián Álvarez o alguien de su entorno hace algún tipo de movimiento que vuelva a comprometer el proyecto del Atlético, Apollo tiene clarísimo lo que hará. No hay debate alrededor de eso. No se irá al Barcelona. Si se declara en rebeldía, el club rojiblanco tomará medidas disciplinarias, pero no cederá a un posible chantaje pro Barcelona.

A todo esto y a tenor de otras informaciones, el Atlético no ha pedido al Arsenal que Gyokeres entre en ninguna operación. El Atlético no habla del tema Julián Álvarez. No lo necesita.