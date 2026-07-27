El gran gesto del seleccionador Luis De la Fuente con las familias que huyen de los incendios

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha querido mostrar su faceta más solidaria al desplazarse este domingo hasta el punto de acogida situado en La Marazuela, en el municipio madrileño de Las Rozas. El objetivo de esta visita ha sido conocer de primera mano la situación y trasladar todo su ánimo a las personas que han tenido que abandonar precipitadamente sus casas como consecuencia de los graves fuegos que asolan distintas zonas de la región.

El técnico riojano, que se encuentra en un momento de gran reconocimiento tras su reciente triunfo internacional a los mandos del combinado nacional, dejó de lado sus compromisos deportivos para centrarse en la tragedia humana que viven estos ciudadanos. Durante varias horas de la mañana, De la Fuente estuvo charlando animadamente tanto con los afectados como con el amplio dispositivo de voluntarios y los efectivos de los servicios de emergencias, quienes trabajan sin descanso para paliar los efectos de este desastre natural.

Luis de la Fuente visita a los desalojados por los incendios en el punto de acogida de Las Rozas. ℹ️ https://t.co/6KVS7EQ7Iw pic.twitter.com/RPFseVX0Dj — RFEF (@rfef) July 26, 2026

En este contexto de emergencia, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha querido dar un paso al frente para colaborar con las autoridades locales y autonómicas. Desde este pasado sábado, el máximo organismo del fútbol nacional mantiene abiertas las puertas de su residencia oficial, ubicada en la emblemática Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esta instalación se ha puesto a disposición de los servicios sociales para alojar temporalmente a aquellas familias desalojadas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que requieren de una atención inmediata y especializada.

La dimensión del problema es notable, tal y como reflejan las cifras de este punto de atención ciudadana. A lo largo de la última noche, las instalaciones polideportivas de La Marazuela han servido de refugio para un total de 290 vecinos procedentes de distintos enclaves afectados por las llamas. Entre las localidades que han tenido que ser evacuadas, total o parcialmente, se encuentran municipios muy castigados por la ola de incendios como Hoyo de Pinares, Navalagamella, Zarzalejos, Pelayos de la Presa y Fresnedillas de la Oliva.

Además de estas poblaciones, el dispositivo de evacuación y acogida ha tenido que dar cobertura a los habitantes y visitantes de Robledo de Chavela, Peralejo, Colmenar del Arroyo, así como a las personas que se encontraban pasando sus días de descanso en el Camping de El Escorial. La respuesta coordinada entre las instituciones, el mundo del deporte y la sociedad civil está siendo fundamental para afrontar estos momentos de enorme incertidumbre para cientos de familias que esperan poder regresar pronto a la normalidad de sus hogares.