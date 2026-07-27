Golpe del Madrid al PSG: Diomande será el fichaje africano más caro de la historia

El Real Madrid está muy cerca de cerrar uno de los movimientos más impactantes del mercado de fichajes. Yan Diomande, delantero marfileño de 19 años, tiene encaminada su llegada al Santiago Bernabéu procedente del RB Leipzig por una cantidad que, según las cifras que se manejan, podría situarse entre los 115 y los 120 millones de euros. De confirmarse, la operación convertiría al atacante en el tercer fichaje más caro de la historia del club madridista y en el jugador africano más costoso de todos los tiempos.

Según parece, la negociación ha avanzado con gran rapidez durante el fin de semana. Tanto que el acuerdo entre el Real Madrid y el Leipzig estaría prácticamente cerrado después de que el conjunto alemán rechazara ofertas cercanas a los 100 millones de euros presentadas por otros grandes clubes europeos. El interés del PSG y del Liverpool no ha sido suficiente para cambiar la decisión del futbolista, que habría priorizado su incorporación al equipo blanco. Según la información publicada, la operación ya cuenta con el visto bueno de todas las partes implicadas.

Una operación de récord para el Madrid

Las cifras colocan el fichaje en una dimensión histórica para el club. Tanto que solo Jude Bellingham, con un coste total de 127 millones de euros, y Eden Hazard, con 120,8 millones incluyendo variables, quedarían por delante de Diomande en el ranking de incorporaciones más caras del Real Madrid. El delantero africano superaría así a otros grandes traspasos de la entidad y se convertiría en una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años.

Al parecer, el jugador firmaría un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Su llegada se produciría después de unas semanas de vacaciones tras participar con Costa de Marfil en el Mundial de 2026. El Real Madrid lo considera un refuerzo estratégico para el ataque por su velocidad, capacidad de desborde y versatilidad para actuar en ambas bandas.

De hecho, uno de los factores decisivos en la operación ha sido la participación de José Mourinho. El técnico portugués habría dado el visto bueno al fichaje y considerado prioritario incorporar un futbolista con un perfil explosivo y capacidad para generar ocasiones de gol. Diomande encaja en la idea de un ataque más vertical y dinámico, y su predisposición a jugar en cualquiera de los dos costados ha reforzado el interés del entrenador.

Pero además, el deseo del jugador de vestir de blanco también ha sido determinante. Recordemos que el PSG realizó una intentona de última hora, pero el propio futbolista habría optado por el Santiago Bernabéu. El club francés terminó retirándose de la puja al considerar excesivas tanto las exigencias económicas del traspaso como las salariales.

Del Leganés al Bernabéu en apenas un año

La historia reciente de Diomande es una de las más llamativas del fútbol europeo. Hace apenas una temporada, el Leipzig lo fichó desde el Leganés por 20 millones de euros. En solo un año, el club alemán está a punto de multiplicar su inversión por seis o por siete, siguiendo un modelo de negocio basado en captar jóvenes talentos, desarrollarlos y venderlos por cifras millonarias. El caso de Diomande apunta a superar incluso la venta de Josko Gvardiol al Manchester City por 90 millones de euros, hasta ahora el mayor traspaso en la historia del Leipzig.

Más allá del impacto en el Real Madrid, la operación tendría una enorme relevancia para el fútbol africano. Los 120 millones de euros superarían ampliamente el récord que mantenía Nicolas Pépé desde 2019, cuando pasó del Lille al Arsenal por 80 millones. Diomande también dejaría atrás los traspasos de Victor Osimhen, Omar Marmoush y Bryan Mbeumo, convirtiéndose en la referencia económica más alta alcanzada por un jugador africano.

El fichaje que puede agitar el futuro de Vinicius

La llegada de Diomande abre además interrogantes sobre la planificación ofensiva del Real Madrid. En los próximos días está prevista una reunión clave para abordar la renovación de Vinicius Jr., cuyo contrato finaliza en junio de 2027. Aunque no existe una relación directa confirmada entre ambas operaciones, el desembolso por el marfileño añade un nuevo elemento al debate sobre el futuro del ataque blanco.

Si no se produce un giro inesperado, Yan Diomande se incorporará esta misma semana a la disciplina del Real Madrid. El Bernabéu espera ya a una de las mayores apuestas del mercado y a un futbolista llamado a marcar una nueva etapa tanto para el Real Madrid como para el fútbol africano.