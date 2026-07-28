El obstáculo que retrasa la incorporación de Kang-in Lee a las órdenes de Simeone

Una vez confirmada su llegada al Atlético de Madrid por 40 millones de euros y vinculación hasta el 30 de junio de 2031, los aficionados tendrán que esperar para ver posar con la camiseta rojiblanca a Kang-in Lee. El siguiente paso del futbolista es aterrizar en Madrid para ponerse a las órdenes de Simeone en el campo de entrenamiento, pero antes debe pasar por ciertas gestiones administrativas en Corea del Sur.

El futbolista surcoreano se proclamó campeón en los Juegos Asiáticos de 2023, un logro que le permite ausentarse del servicio militar en el país. Sin embargo, se encuentra pendiente de superar algunos trámites que conllevan su entrada en el programa de Personal de Artes y Deportes, quedando pendiente de la Administración para conseguir la renovación del permiso de viaje al extranjero.

El tiempo que tarde en producirse esta aprobación será lo que marque su reunión con el resto de compañeros. El equipo viajará a Estocolmo el 31 de julio para disputar el primer partido de pretemporada ante el Manchester United un día después, el 1 de agosto. Si el trámite llegara a cerrarse entre el martes y el miércoles de esta semana podría valorarse el vuelo de Kang-in Lee a España para incorporarse a la expedición rojiblanca.

Aunque la fecha que cuenta con más posibilidades es el próximo 5 de agosto, cuando el Atlético de Madrid viajará a Seúl para disputar un amistoso frente al Manchester City el día 9 dentro de la Coupang Play Series.

🚨 ¡Nos mediremos al @ManCityES en la @CoupangPlay Series! 🗓️ Domingo, 9 de agosto

🏟️ Seoul World Cup Stadium (Seúl, Corea del Sur) ➡️ https://t.co/1QL5Ef7NdY pic.twitter.com/tYvnyJjP6l — Atlético de Madrid (@Atleti) June 22, 2026

Para no perder el tiempo, Kang-in Lee ya se encuentra entrenando con un entrenador personal en las instalaciones del FC Seoul y bajo las directrices del Atlético de Madrid. El extremo tiene un plan de trabajo elaborado desde el club con pautas de preparación física y nutricionales que le permiten seguir el ritmo de sus compañeros desde la distancia.