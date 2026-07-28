Laporta ingresado por una arritmia cardíaca que le aparta de la gira del Barça

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciado este martes que ha sufrido una arritmia cardíaca que le impedirá viajar a Inglaterra para reunirse con la expedición azulgrana, que se encuentra realizando la pretemporada.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el máximo dirigente del club explicó que el episodio fue tratado con éxito y que su ritmo cardíaco ya ha sido restablecido, por lo que transmitió un mensaje de tranquilidad y agradecimiento a los profesionales sanitarios que le atendieron.

"Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia. Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica", escribió Laporta en un mensaje con el que quiso informar personalmente sobre su estado de salud y despejar cualquier preocupación en torno a su evolución.

Como consecuencia de este problema médico, el presidente azulgrana no podrá desplazarse hasta Inglaterra, donde el primer equipo continúa concentrado para preparar la nueva temporada. El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene previsto disputar este viernes un encuentro amistoso frente al Birmingham City, dentro de su calendario de preparación estival.

Agradecimiento al personal sanitario y a los médicos del club

En su comunicado, Joan Laporta dedicó buena parte de sus palabras a agradecer la atención recibida durante su ingreso en el Hospital de Barcelona. El presidente destacó el trabajo realizado por el equipo médico encabezado por el doctor Jordi Morillas y quiso reconocer tanto su profesionalidad como el trato humano recibido durante todo el proceso.

Según explicó, la rapidez en la actuación de los especialistas permitió revertir la arritmia de forma satisfactoria. Además de poner en valor los conocimientos del personal sanitario, elogió la cercanía y el apoyo que recibió por parte de médicos, enfermeros y el resto del equipo asistencial.

Laporta también tuvo palabras de reconocimiento para los servicios médicos del FC Barcelona. En concreto, agradeció el respaldo del doctor Xavier Corbella, así como de su jefa de gabinete, Manana Giorgadze, y del prestigioso cardiólogo Valentí Fuster, quienes siguieron de cerca su evolución.

El dirigente aseguró sentirse "muy orgulloso" del trabajo realizado por todos los profesionales que participaron en su atención y afirmó que la sanidad catalana volvió a demostrar su alto nivel de preparación y calidad asistencial.

El Barça continúa con normalidad la pretemporada

La ausencia de Joan Laporta no alterará los planes deportivos del club durante la gira de pretemporada. El equipo mantiene su agenda prevista en Inglaterra, donde continúa preparando el inicio de una campaña en la que aspira a volver a luchar por todos los títulos nacionales e internacionales.

Mientras tanto, el presidente permanecerá en Barcelona siguiendo las recomendaciones médicas y centrado en su recuperación. Aunque no podrá acompañar presencialmente a la plantilla en estos primeros compromisos estivales, desde el club transmiten tranquilidad respecto a su estado de salud después de que la arritmia fuera controlada con éxito.

Tras hacerse público el comunicado, numerosos aficionados, socios y personalidades vinculadas al mundo del fútbol trasladaron mensajes de apoyo y deseos de una pronta recuperación al presidente azulgrana a través de las redes sociales.

Laporta quiso responder a todas esas muestras de cariño con un mensaje final de agradecimiento. "Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de todo corazón", escribió, cerrando un comunicado en el que dejó claro que el episodio médico ya se encuentra bajo control y que su prioridad ahora será recuperarse completamente antes de retomar su actividad habitual.