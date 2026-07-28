Los fichajes en el Real Madrid: Mourinho abre la puerta de salida a tres jugadores

Mucho se habla durante estos días de los posibles fichajes de Yan Diomande —que parece ya inminente, una vez que ya hay un acuerdo con el jugador y falta cerrar la negociación con el RB Leipzig— y el de Rodri Hernández por el Real Madrid. El caso del MVP del Mundial está más en el aire que el del marfileño: aunque el internacional español tiene ya un acuerdo con los blancos para las próximas cuatro temporadas, aún falta que la entidad presidida por Florentino Pérez llegue a un entente con el Manchester City.

Pero más allá de estos dos refuerzos —que se sumarían a los ya confirmados de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva—, tanto la dirección deportiva del club como técnico José Mourinho son muy conscientes de que otra de las prioridades, que la entidad está trabajando en paralelo, es dar salida a unos cuantos futbolistas.

En este sentido, según han podido saber Libertad Digital y el periodista Sergio Valentín —director y presentador del programa Fútbol es Radio—, Mou ya ha comunicado a tres jugadores que no cuenta con ellos para la próxima temporada. Seguramente, el orden de salida sería el siguiente: Franco Mastantuono —con pie y medio en el Benfica, donde jugaría en calidad de cedido—, Eduardo Camavinga y Raúl Asencio.

Guillermo Domínguez, jefe de Deportes de Libertad Digital, analiza la situación del Real Madrid en este mercado de fichajes estival, sin olvidar el caso de un Vinícius Junior al que le queda un año de contrato con el club blanco —de momento sigue sin renovar— y que podría acabar haciendo las maletas este mismo verano ante el fuerte interés que ha mostrado el Arsenal por hacerse con sus servicios.