El cambio de imagen de Vinícius Júnior no ha pasado desapercibido. En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de comparaciones entre fotografías recientes y otras de hace apenas unos meses, alimentando el debate sobre el aparente retoque estético al que se habría sometido el delantero del Real Madrid.

Lejos de una transformación radical, todo apunta a que el internacional brasileño habría apostado por una técnica cada vez más demandada: la denominada armonización o naturalización facial, un conjunto de procedimientos de medicina estética cuyo objetivo no es cambiar el rostro del paciente, sino potenciar sus rasgos y lograr un mayor equilibrio facial.

Según explica el doctor Diego Prada, médico estético de Clínicas Dorsia, las características que han trascendido del tratamiento apuntan a un procedimiento no quirúrgico, basado en la combinación de distintas técnicas adaptadas a cada paciente.

Un tratamiento personalizado, no una única intervención

"La naturalización facial, también llamada armonización facial, suele realizarse mediante diferentes procedimientos de medicina estética, sin necesidad de cirugía", explica Prada.

El especialista recuerda que no existe un tratamiento único con ese nombre, sino una combinación de técnicas que pueden incluir neuromoduladores, ácido hialurónico o bioestimuladores de colágeno, dependiendo de las necesidades de cada persona.

"No se trata únicamente de trabajar el tercio inferior del rostro, que probablemente sea lo que más llama la atención en este caso. También se actúa sobre el tercio medio y el superior para conseguir un resultado equilibrado", señala.

El mentón, la mandíbula... y el efecto 'lifting'

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado es la aparente mayor proyección del mentón del futbolista madridista.

Prada explica que esa zona desempeña un papel fundamental en la armonía del rostro, aunque insiste en que normalmente no se actúa de forma aislada. "También podemos definir el arco mandibular para conseguir un tercio inferior más equilibrado", apunta.

El experto hace referencia igualmente al concepto de "reestructuración de los ligamentos faciales", una expresión que ha despertado curiosidad entre muchos aficionados.

Según explica, no implica modificar quirúrgicamente los ligamentos, sino reforzar los puntos de soporte naturales del rostro mediante infiltraciones profundas que generan un efecto tensor similar al de un lifting, aunque sin pasar por el quirófano.

Bioestimuladores, láser y ultrasonidos

El tratamiento también suele completarse con bioestimuladores de colágeno, cuyo objetivo es que el propio organismo produzca nuevas fibras de colágeno. "Después de trabajar las estructuras profundas también es importante mejorar la calidad de la piel. Estos productos ayudan a redensificarla y a que luzca más firme", explica el médico.

A ello pueden sumarse tecnologías como distintos tipos de láser para rejuvenecer la piel o sistemas de ultrasonidos que emplean calor para estimular la producción natural de colágeno y mejorar la tensión cutánea.

Recuperación rápida y resultados naturales

Frente a una cirugía estética convencional, la armonización facial presenta una recuperación mucho más sencilla. "Con ácido hialurónico, bioestimuladores o neuromoduladores puede existir una inflamación leve durante los primeros días, pero normalmente el paciente puede recuperar su actividad habitual con rapidez", señala Prada.

En cuanto a la duración de los resultados, el especialista recuerda que depende del tratamiento utilizado. Mientras el ácido hialurónico es temporal, los bioestimuladores ofrecen un efecto más prolongado gracias a la producción de nuevo colágeno, aunque también terminan reabsorbiéndose con el paso del tiempo.

Cada vez más hombres recurren a la medicina estética

El supuesto caso de Vinícius refleja una tendencia que no deja de crecer. La medicina estética masculina ha dejado atrás muchos de los prejuicios que la rodeaban hace apenas unos años y cada vez son más los hombres que acuden a consulta para mejorar determinados rasgos sin renunciar a su identidad.

"Actualmente alrededor del 30% de nuestros pacientes son hombres. Lo que buscan no es cambiar de cara, sino verse mejor respetando sus características naturales", concluye el doctor Diego Prada.

En cualquier caso, ni Vinícius ni su entorno han confirmado públicamente haberse sometido a este tratamiento estético, por lo que las explicaciones del especialista se basan en las características que se han difundido sobre el aparente procedimiento y en la práctica habitual de este tipo de técnicas de medicina estética.