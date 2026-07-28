Tebas estalla contra el "patético mensaje" de Infantino y exige "transparencia" a la FIFA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lanzado una dura crítica contra el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, tras las recientes declaraciones de este último sobre la organización y el desarrollo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La tensión entre ambos dirigentes vive un nuevo episodio a cuenta del escrutinio y la gestión en el seno del ente rector del fútbol mundial, un choque que refleja la profunda brecha sobre el modelo de gobernanza que defienden ambas partes.

Todo se desencadenó a raíz de un mensaje publicado por Infantino en sus perfiles oficiales. El dirigente suizo intentó esquivar los reproches dirigidos a la FIFA por la reciente cita mundialista asegurando que muchos aficionados estaban "consumidos por el odio y las críticas", lo que, según él, les impidió disfrutar del torneo. "Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto", señaló en sus redes sociales, lamentando que sus detractores se hubieran perdido "toda esa alegría y ese espíritu de unión".

La respuesta de Tebas no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la patronal de los clubes españoles calificó las palabras del mandatario helvético como un "patético mensaje" y le recordó cuáles son los principios fundamentales que deben regir en las instituciones deportivas contemporáneas. "Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación", subrayó de forma tajante.

En este sentido, el presidente de LaLiga hizo hincapié en que las organizaciones verdaderamente sólidas no se dedican a atacar a quienes exigen explicaciones. "Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas", insistió, dejando patente su disconformidad con la estrategia defensiva adoptada desde Zúrich.

Pero Tebas fue un paso más allá en su argumentación y lanzó una serie de preguntas retóricas que apuntan directamente a la opacidad de la gestión en el seno del organismo internacional. "Y una reflexión, Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora?", planteó abiertamente, sugiriendo que podría haber cuestiones ocultas tras esta salida de tono.

Para concluir su intervención, el representante del fútbol profesional español dejó en el aire una incógnita que cuestiona el nerviosismo de la cúpula de la entidad. "¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Está pasando algo que desconozcamos?", sentenció. Este nuevo encontronazo se enmarca en un contexto de continuos desencuentros por el saturado calendario internacional, el nuevo Mundial de Clubes y las decisiones unilaterales que afectan directamente a las competiciones nacionales europeas.