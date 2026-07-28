Trump replica en redes el video de Ferran Torres con la gorra de 'Make Spain Great Again'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, replicó varias veces este martes en su cuenta de Truth Social un vídeo de Ferran Torres luciendo una gorra roja con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante el festejo en Madrid por la victoria en el Mundial.

El mandatario publicó cuatro veces el vídeoselfi de siete segundos compartido por Ferran en sus redes, dos de ellas citando a publicaciones.

La Casa Blanca ya reaccionó la semana pasada al atuendo del futbolista valenciano, que adapta el icónico lema político de Trump, 'Make America Great Again' —'Hacer grande a EEUU de nuevo' o MAGA por sus siglas en inglés— popularizado en sus campañas electorales y que suele aparecer en las características gorras rojas.

🚨 NOW: President Trump just dropped this absolute gem of FIFA World Cup star Ferran wearing a "MAKE SPAIN GREAT AGAIN" cap with an energetic crowd PATRIOT! 🇺🇸🇪🇸 pic.twitter.com/Xf5MAHasao — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 28, 2026

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en X, en el que citó una publicación de Fox News sobre el vídeo del futbolista.

El propio Trump dijo el viernes pasado que Torres es un "gran jugador" y consideró la gorra como un "bonito homenaje".

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema del republicano a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Torres fue el héroe de la final del Mundial de Fútbol al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segunda estrella.