Zidane asume el mando de Francia y avisa a la campeona: "No solo está España"

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha hecho oficial este martes lo que era un secreto a voces en el país vecino: Zinedine Zidane tomará las riendas del combinado nacional durante los próximos cuatro años. El exentrenador del Real Madrid ha firmado un contrato que le vincula a la selección gala hasta la finalización del Mundial de España, Portugal y Marruecos del año 2030.

El presidente del organismo federativo, Philippe Diallo, ha sido el encargado de acompañar al técnico en su presentación oficial. Zidane asume el cargo en sustitución de Didier Deschamps, que decidió poner punto final a su extensa trayectoria de catorce años al frente del equipo nacional tras la disputa de la Copa del Mundo de 2026.

Sobre desbancar a la vigente campeona del Mundial, Zidane se centra en el día a día: "No solo está España, hay que ganar a todos. A España la conozco bien, pero la prioridad es Turquía, que es mi primer partido. Voy a poder estar tres semanas con los jugadores y eso es casi inédito y está muy bien".

Cabe recordar que el ciclo de Deschamps concluyó de forma amarga después de que la selección francesa cayera eliminada en las semifinales de dicho torneo frente a España por dos goles a cero. Pese a este último tropiezo, el ya exseleccionador deja tras de sí un exitoso legado que incluye la corona mundial en Rusia 2018, la Liga de Naciones de 2021 y dos subcampeonatos de gran prestigio: el de la Eurocopa de 2016 y el del Mundial de Qatar 2022.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Zidane no ocultó su enorme satisfacción por alcanzar el banquillo de su país. "Es un sueño hecho realidad en cierto modo", confesó el preparador marsellés, quien explicó los motivos de su prolongada ausencia de los banquillos. "Durante esos cuatro o cinco años en los que dejé de jugar, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid", detalló.

El nuevo líder del vestuario galo subrayó su profundo vínculo con la institución, recordando su etapa como futbolista internacional. "Los conozco desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando", aseveró con contundencia.

\u00ab L'\u00e9quipe de France, c'est la seule chose que je voulais faire \u00bb \ud83d\udcac Zin\u00e9dine Zidane, nouveau s\u00e9lectionneur de l'\u00e9quipe de France pic.twitter.com/z38deVAUmo — L'\u00c9quipe (@lequipe) July 28, 2026

A sus 54 años, el estreno de Zidane en el banquillo francés ya tiene fecha y rivales definidos. Su debut oficial se producirá el próximo 25 de septiembre en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, en un exigente encuentro a domicilio frente a Turquía. Apenas tres días después, el equipo viajará para medirse a Bélgica. La afición francesa tendrá que esperar hasta el 2 de octubre para ver a su nuevo ídolo dirigir un partido en casa, cuando reciban a Italia en el emblemático estadio de Saint-Denis.

De este modo, se cierra el círculo para uno de los mayores mitos del fútbol mundial. En su brillante etapa como jugador, Zizou fue el gran artífice de la Copa del Mundo de 1998 conquistada por Francia como país anfitrión, un éxito que le sirvió para alzarse con el Balón de Oro de aquel año. Dos años más tarde, lideró a su selección hacia la victoria en la Eurocopa del año 2000, forjando una leyenda que ahora buscará ampliar desde la banda.