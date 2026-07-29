Frentes abiertos en el Madrid: Rodri, Diomande, Vinícius...

Muchos frentes abiertos en el Real Madrid, en uno de los mercados de fichajes más movidos en la historia reciente del club blanco. Por un lado están las salidas. Según han podido saber Libertad Digital y el periodista Sergio Valentín —director y presentador del programa Fútbol es Radio—, el técnico José Mourinho ya ha comunicado a tres jugadores que no cuenta con ellos para la próxima temporada. Seguramente, el orden de salida sería el siguiente: Franco Mastantuono —con pie y medio en el Benfica, donde jugaría en calidad de cedido—, Eduardo Camavinga y Raúl Asencio.

Pero lo que más interés despierta en los aficionados son los fichajes. A los refuerzos ya confirmados de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, se pueden sumar ahora Yan Diomande —que parece ya inminente, una vez que ya hay un acuerdo con el jugador y falta cerrar la negociación con el RB Leipzig— y el de Rodri Hernández. El MVP del Mundial tiene ya un acuerdo con los blancos para las próximas cuatro temporadas, aún falta que la entidad presidida por Florentino Pérez llegue a un entente con el Manchester City, después de que las negociaciones entre ambos clubes hayan comenzado en las últimas horas.

Mención especial merece la renovación de Vinícius Junior, cuyo contrato con el Madrid vence el 30 de junio de 2027. En Inglaterra aseguran que el Arsenal ya tiene asumido que el brasileño va a ampliar su contrato y, por tanto, no acabará recalando en el Emirates Stadium.

Guillermo Domínguez, jefe de Deportes de Libertad Digital, analiza la situación del Real Madrid en este mercado de fichajes estival, con especial hincapié en los casos de Rodri, Diomande y Vinícius.