Guerra total: la UEFA estalla contra el plan de Infantino para privatizar el Mundial

La UEFA ha emitido una dura advertencia frente a las informaciones que apuntan a un polémico plan pergeñado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Según ha desvelado el diario británico The Times, la institución que rige el fútbol a nivel global estaría valorando la posibilidad de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. Ante este escenario, el organismo europeo ha alzado la voz para recordar que nadie es dueño de este deporte y que, por tanto, resulta inaceptable cualquier intento de comerciar con él.

El rotativo inglés detalla que la operación estaría auspiciada por la entidad bancaria estadounidense JP Morgan. El objetivo de la FIFA pasaría por constituir una nueva sociedad encargada de gestionar y colocar en el mercado una serie de participaciones asociadas a sus competiciones estrella. En esta hipotética empresa, Infantino ocuparía el cargo de comisionado y el ente rector mantendría la condición de accionista mayoritario. No obstante, se llevaría a cabo una privatización de entre el 20 y el 30 por ciento del capital generado por los torneos que organice.

La respuesta desde la sede de Nyon no se ha hecho esperar. A través de un comunicado recogido por Europa Press, la UEFA ha dejado claro que esta maniobra traspasa una línea roja que las entidades reguladoras jamás deberían atreverse a cruzar. La institución asegura tomarse este asunto con la máxima seriedad y hace un llamamiento generalizado a todas las partes interesadas, desde federaciones nacionales y ligas hasta clubes, jugadores, gobiernos y aficionados, para que muestren su preocupación ante lo que consideran una amenaza directa al futuro de la disciplina.

En su contundente escrito, los rectores del balompié europeo subrayan que el alma y la gobernanza del deporte no pueden ser tratados como meros activos financieros. Hacen especial hincapié en el peligro que supone dar este paso con una total falta de transparencia acerca de quiénes serían los verdaderos beneficiarios económicos de la operación. "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol", zanja el comunicado, reiterando que la institución con sede en Zúrich carece de potestad para sacarlo a la venta.

Esta nueva tormenta institucional llega apenas unos días después de que Gianni Infantino tratara de sortear las críticas recibidas por la gestión de sus recientes campeonatos mundiales. El mandatario suizo restó importancia a los reproches, afirmando de manera tajante que el balompié es mucho más grande que el odio que, a su juicio, intentan propagar sus detractores. Sin embargo, este presunto intento de mercantilizar la Copa del Mundo amenaza con abrir una brecha sin precedentes entre las dos principales organizaciones futbolísticas del planeta, poniendo en tela de juicio su actual modelo de gestión.