En esta nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, se ha abordado una de las noticias más impactantes de la jornada para el fútbol madrileño: la decisión de la Comunidad de Madrid de poner fin de manera inmediata a la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano. Esta medida obligará al club franjirrojo a buscar un nuevo emplazamiento para disputar sus encuentros como local durante un periodo estimado de entre dos y seis meses, abriendo una grave crisis institucional y deportiva en la entidad vallecana.

Para profundizar en los motivos de esta drástica resolución, el programa ha contado con la intervención telefónica de Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. El consejero ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando que esta decisión busca, ante todo, garantizar la seguridad de los aficionados y de los trabajadores del estadio. Según ha explicado, una exhaustiva auditoría técnica de más de cien páginas ha reveló múltiples deficiencias estructurales, de accesibilidad y de salubridad que hacían impracticable la continuidad de la actividad deportiva en las condiciones actuales. El consejero aseguraba que "he roto la relación con Presa porque me parece una falta de respeto", en referencia a la gestión con el estadio.

Durante la entrevista, el consejero se ha mostrado especialmente crítico con la gestión del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. De Paco ha revelado que el club ignoró de manera sistemática los requerimientos de documentación técnica y las licencias que la administración regional le había solicitado de forma urgente hace un mes. A pesar de que se les concedió una prórroga para subsanar estos incumplimientos, la directiva del club no presentó ningún documento, lo que obligó a la firma de la orden de extinción de la concesión por un claro y continuado incumplimiento contractual.

Tras las explicaciones del representante político, los colaboradores habituales del programa —entre los que se encontraban David Sánchez, Israel Íñiguez y Paco Rabadán— han analizado el desastroso estado en el que se encuentra el feudo franjirrojo. Los tertulianos han corroborado la gravedad de la situación descrita en la auditoría, relatando episodios dantescos que van desde la suciedad extrema en los aseos hasta la presencia de palomas muertas en las cabinas destinadas a los medios de comunicación. Todos han coincidido en que el cierre temporal era una medida totalmente necesaria e inevitable que se veía venir desde hace años.

Asimismo, se ha debatido sobre la idoneidad de que el Rayo Vallecano dispute provisionalmente sus encuentros en Butarque, el estadio del Club Deportivo Leganés, que figura como el campo alternativo registrado por el club ante la patronal del fútbol. El debate también ha salpicado el espinoso asunto de los precios de los abonos de la entidad vallecana, considerados abusivos por muchos seguidores que deben pagar tarifas elevadas por asistir a un recinto que no ofrece las mínimas garantías de comodidad ni de seguridad exigibles en la máxima categoría del fútbol español.

En el segundo bloque de este espacio de esRadio, la atención se ha trasladado a la actualidad del Real Madrid tras su reciente partido de pretemporada frente al Leganés, que se saldó con una victoria blanca por cuatro goles a uno en la ciudad deportiva de Valdebebas. Los comentaristas han valorado la evolución del equipo bajo la dirección técnica de José Mourinho —protagonista de los audios analizados en el programa—, destacando un semblante mucho más reflexivo y pausado en el preparador portugués. Entre los nombres propios del encuentro han sobresalido jóvenes talentos como el turco Arda Güler y el francés Eduardo Camavinga.

La mesa de debate ha abordado también los incesantes rumores del mercado de fichajes, centrando la atención en el futuro de la estrella madridista, Vinicius. Los tertulianos han analizado la estrategia contractual del club, apuntando que si el extremo brasileño rechaza prolongar su vinculación más allá de 2027, el Real Madrid podría contemplar su salida este mismo verano para evitar que se marche sin dejar un euro en las arcas. Esta posible operación se ha vinculado con el interés de la entidad de Concha Espina en incorporar a Diomandé, central que comparte agencia de representación con el atacante brasileño.

Por último, el programa se ha hecho eco de la sorprendente presentación de Zinedine Zidane como nuevo seleccionador nacional de Francia. A través de unas declaraciones del técnico galo emitidas en antena, el legendario exfutbolista ha expresado su inmensa alegría y emoción por asumir las riendas del combinado nacional francés, un reto que le motiva enormemente y donde espera plasmar su propuesta futbolística basada en el juego de ataque y la búsqueda constante del gol.

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