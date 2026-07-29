La FIFA cerca a Argentina por su bochorno en la final y sólo investiga a Gavi por parte de España

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que supuso la segunda estrella de los españoles tras su victoria 1-0, sigue teniendo consecuencias días después del pitido final. El motivo es que ahora la FIFA ha anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario por los incidentes registrados al término del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, una investigación que afecta tanto a varios protagonistas sobre el césped como a la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El organismo rector del fútbol mundial ha actuado tras recibir el informe elaborado por el procurador designado para los casos disciplinarios y de ética. A partir de esa documentación, la Comisión Disciplinaria ha decidido abrir expedientes individuales contra cinco personas: cuatro pertenecientes a la delegación argentina y un único integrante de la selección española, Gavi.

Cierto es que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y todos los implicados dispondrán ahora de un plazo para presentar sus alegaciones antes de que la FIFA adopte una resolución definitiva.

Gavi, el único español señalado

Como decimos, entre los futbolistas investigados figura únicamente un jugador de la selección española. Se trata de Gavi, al que la FIFA atribuye una posible infracción por conducta antideportiva.

No obstante, su situación difiere de la de varios de los investigados argentinos. Mientras el centrocampista del Barcelona afronta un único cargo relacionado con ese comportamiento, otros protagonistas de la tangana posterior al encuentro deberán responder por presuntas agresiones, infracciones que podrían acarrear sanciones de mayor gravedad.

El hecho de que Gavi sea el único futbolista español incluido en el procedimiento refuerza la idea de que la Comisión Disciplinaria considera que la mayor parte de los incidentes tuvieron como protagonistas a miembros de la selección argentina.

Paredes, el más comprometido

El caso más delicado es el de Leandro Paredes. El centrocampista argentino deberá responder por tres presuntos cargos de agresión, convirtiéndose en el futbolista con mayor número de acusaciones individuales dentro del procedimiento abierto por la FIFA.

También aparece Nahuel Molina, sobre quien pesan dos cargos de agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa—, además de otro expediente por conducta antideportiva.

Por su parte, Thiago Almada únicamente está siendo investigado por una posible conducta antideportiva, mientras que Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico que dirige Lionel Scaloni, deberá responder por un presunto cargo de agresión.

La gravedad de las posibles sanciones dependerá de la valoración que haga ahora la Comisión Disciplinaria una vez escuche las alegaciones de todos los implicados y analice las imágenes e informes arbitrales.

La AFA también, bajo la lupa

Más allá de las responsabilidades individuales, la FIFA ha decidido abrir un procedimiento paralelo contra la Asociación del Fútbol Argentino por una serie de comportamientos registrados durante el campeonato.

El expediente hace referencia a posibles incumplimientos relacionados con manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, conducta inadecuada, incidentes discriminatorios, deficiencias en materia de orden y seguridad y el incumplimiento de diversos protocolos organizativos.

Entre los hechos que serán analizados figuran los cánticos y gestos considerados discriminatorios, los retrasos en el inicio de algunos encuentros, la exhibición de mensajes inapropiados por parte de integrantes del equipo y aficionados, así como el lanzamiento de objetos desde la grada durante distintos partidos disputados por la Albiceleste a lo largo del torneo.

Se trata de un procedimiento independiente del abierto por los incidentes de la final y podría desembocar en sanciones económicas o disciplinarias para la Federación Argentina.

Ahora llega el turno de las alegaciones

La apertura del expediente no implica automáticamente una sanción. De hecho, el Código Disciplinario de la FIFA establece que todos los investigados tienen derecho a presentar su versión de los hechos y aportar las pruebas que consideren oportunas antes de que se adopte una decisión.

Será entonces cuando la Comisión Disciplinaria determine si existieron las infracciones recogidas en el informe del instructor y, en su caso, qué castigo corresponde a cada uno de los implicados.

Hasta que llegue esa resolución, la final del Mundial continuará jugándose lejos del césped. Lo que comenzó como una celebración del título conquistado por España ha derivado en un proceso disciplinario que mantiene bajo la lupa a varios protagonistas del encuentro y que podría dejar consecuencias deportivas para jugadores, cuerpo técnico e incluso para la propia Asociación del Fútbol Argentino.