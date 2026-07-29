La inédita sanción que puede revolucionar el fútbol

Hasta que el rival se recupere. Victor Gabriel, defensor del Inter de Porto Alegre, ha sido inhabilitado por el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil hasta el momento en el que Gabriel Bec, delantero del Cruzeiro, vuelva a pisar el césped de entrenamiento. Esta sanción se debe a la dura entrada que el jugador del Porto Alegre cometió sobre el rival durante un partido.

Después de analizar la acción que ocurrió en el minuto 58 del partido entre Inter y Cruzeiro, la Sexta Comisión Disciplinaria dictó la resolución. En la jugada, Victor Gabriel vio la tarjeta roja directa debido a la excesiva fuerza con la que fue a disputar el esférico. En un primer momento, el rival tuvo que abandonar el terreno de juego por un corte en la pierna. Sin embargo, las pruebas posteriores confirmaron una fractura en la tibia izquierda y tuvo que pasar por el quirófano.

La sanción habitual por jugada violenta oscila entre uno y seis partidos de suspensión y los miembros del tribunal la valoraron como insuficiente dado el alcance de la lesión. En su lugar, los jueces tomaron la decisión de inhabilitar a Victor Gabriel hasta que Bec reciba el alta médica para poder entrenar, con un límite máximo de 180 días. Se estima que el futbolista del Inter de Porto Alegre no podrá saltar al terreno de juego hasta dentro de entre tres o cuatro meses.

Durante la audiencia celebrada, el defensa manifestó entre lágrimas a los miembros del tribunal que no tuvo "ninguna intención" de hacer daño a su rival y que los últimos días se ha dedicado a orar por él: "Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro", declaró. Pec había sido anunciado como nuevo fichaje del Cruzeiro desde el LA Galaxy el pasado 7 de julio y el partido en el que sufrió la fractura era su debut como titular en el equipo.