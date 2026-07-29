Quiebra el Brescia: la justicia italiana liquida al histórico equipo tras 114 años

Hay clubes que se miden por sus títulos y otros que trascienden por las historias que fueron capaces de construir. El Brescia pertenecía a este segundo grupo. Nunca levantó un scudetto ni se consolidó entre los grandes del fútbol italiano, pero durante más de un siglo se ganó un lugar privilegiado en la memoria de los aficionados gracias a una identidad muy particular y al desfile de futbolistas extraordinarios que vistieron su camiseta.

Ese viaje ha llegado definitivamente a su fin después de que un tribunal italiano decretara la quiebra de la entidad y ordenara la liquidación de sus activos. La resolución pone punto final a 114 años de historia marcados por continuos ascensos y descensos entre la Serie A y la Serie B, pero también por el paso de algunas de las figuras más icónicas del fútbol europeo.

La desaparición del club es la consecuencia de una profunda crisis económica que terminó por hacerlo inviable. Con una deuda cercana a los 20 millones de euros, el Brescia había sido expulsado de las competiciones profesionales tras acumular irregularidades financieras e incumplimientos de pago. El proceso judicial no ha dejado margen para una última oportunidad.

Los últimos intentos de Cellino

El propietario del club, Massimo Cellino, recibió la noticia el mismo día en que cumplía 70 años. Hasta el último momento trató de encontrar una salida que evitara la desaparición de una institución centenaria.

Entre sus planes figuraba aprovechar el dinero correspondiente a los derechos de formación de Sandro Tonali, cuya venta entre clubes de la Premier League debía generar unos seis millones de euros para el Brescia. Sin embargo, esos ingresos acabarán destinados al fondo de solidaridad de la FIFA y no servirán para aliviar la delicada situación económica del club.

Tampoco prosperaron otros movimientos, como la inscripción de un equipo juvenil en competiciones amateurs mientras se buscaba una solución definitiva. El tribunal consideró que la sociedad se encontraba en un estado de insolvencia irreversible y confirmó la liquidación.

Mientras tanto, la ciudad tratará de mantener vivo el fútbol profesional a través del Union Brescia, una nueva entidad creada para competir en la Serie C y recoger parte del testigo deportivo dejado por el histórico club lombardo.

El refugio de las grandes leyendas

Si por algo será recordado el Brescia es por haberse convertido durante décadas en un destino muy especial para futbolistas de enorme talento. Especialmente a finales de los años noventa y comienzos del nuevo siglo, el club encontró una fórmula casi única: ofrecer una segunda oportunidad a estrellas que buscaban recuperar su mejor nivel.

Por ejemplo, Roberto Baggio protagonizó allí uno de los capítulos más emotivos de su carrera. Tras varias lesiones y un recorrido lleno de altibajos, encontró en Brescia el escenario perfecto para volver a disfrutar del fútbol y demostrar que seguía siendo uno de los jugadores más talentosos de su generación.

También Pep Guardiola eligió el club italiano tras abandonar el Barcelona. El centrocampista catalán aportó experiencia y personalidad a un equipo que apostaba por un fútbol mucho más atrevido de lo que dictaban los cánones del tradicional catenaccio italiano.

Pero no solo ellos sino que por el estadio Mario Rigamonti también pasaron futbolistas como Gheorghe Hagi, Luca Toni, Branco, Alessandro Altobelli, Florin Raducioiu, Luigi Di Biagio, Marco Delvecchio, Alessio Tacchinardi o Matías Almeyda. Más recientemente llegarían Mario Balotelli, Marek Hamsik o el propio Sandro Tonali, último gran talento salido de la cantera bresciana.

La casa donde nació Pirlo

Pero si existe un nombre inseparable del Brescia ese es el de Andrea Pirlo. El elegante centrocampista dio allí sus primeros pasos antes de convertirse en una de las mayores leyendas del fútbol italiano y mundial. Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como Inter, Milan o Juventus, siempre mantuvo un fuerte vínculo con la entidad donde comenzó a construir su extraordinaria trayectoria.

El Brescia también dejó huella en los banquillos. Roberto De Zerbi pasó por sus categorías inferiores y encontró allí parte de la inspiración futbolística que años después trasladaría a su propuesta como entrenador.

Por todo ello, debemos recordar que el Brescia jamás fue un gigante del calcio, pero sí un equipo profundamente respetado. Fue uno de los clubes fundadores de la Serie A en 1929 y conquistó en cuatro ocasiones el campeonato de la Serie B. Su mayor éxito continental llegó en la desaparecida Copa Intertoto, aunque su auténtico legado nunca estuvo en las vitrinas.

Con su desaparición no solo se extingue una sociedad deportiva. También se marcha uno de esos clubes que ayudaban a explicar el fútbol desde la pasión, el talento y las segundas oportunidades. El Brescia dice adiós, pero el recuerdo de Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola o Sandro Tonali seguirá convirtiendo su camiseta en una de las más evocadoras de la historia del calcio.