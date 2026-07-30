Es una de las noticias del verano porque el Real Madrid, en principio, hace una venta muy favorable a sus intereses. Gonzalo García y Palacios, dos canteranos, se marchan traspasados al Fulham por una cifra fija cercana a los 50 millones de euros, tras un acuerdo total alcanzado entre ambos clubes. Esta es la información que medios como Marca o la cadena COPE han publicado.

El club inglés paga 40 y 10 millones por el 70% del pase de los dos canteranos. Hay una clave y es que el Real Madrid se ha guardado una opción de compra preferencial para el futuro.

Gonzalo firmará un contrato por 5 temporadas con un salario neto de 5 millones de euros anuales, y ha tenido como factor determinante en la operación a Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Fulham, quien ya dirigió al ariete en La Fábrica.

Gonzalo acumula un total de 39 partidos oficiales, 8 goles y 2 asistencias con el Real Madrid. El atacante canterano hizo su debut oficial con el club blanco el 26 de noviembre de 2023 en un partido de LaLiga frente al Cádiz bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

En LaLiga, el madrileño ha registrado 34 partidos jugados, 6 goles y 2 asistencias durante tres cursos. Respecto al resto de torneos oficiales con el Real Madrid, Gonzalo añade 5 encuentros jugados en la UEFA Champions League, con 2 goles anotados en la Copa del Rey, así como 1 gol y 1 asistencia en la Supercopa de España.