Así fueron los primeros goles del Atlético en pretemporada

El Atlético de Madrid ha estrenado su calendario de partidos amistosos de esta pretemporada con una victoria convincente. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone se ha impuesto este miércoles por un contundente 4-1 al Getafe CF en un encuentro disputado a puerta cerrada en las instalaciones del Cerro del Espino, situadas en la localidad madrileña de Majadahonda. Este primer ensayo ha servido para empezar a encajar las nuevas piezas del esquema rojiblanco y repartir minutos entre los jugadores disponibles tras el regreso de las vacaciones.

El principal protagonista del choque ha sido Ademola Lookman, que ha firmado un doblete en la primera mitad. El conjunto colchonero se adelantó muy pronto en el marcador gracias al atacante nigeriano. La jugada nació de un pase raso hacia la frontal del área para Miguel Cubo; su envío fue cazado por Rodrigo Mendoza, que estrelló un derechazo algo mordido en el poste. Muy atento al rechace, y ante la pasividad del guardameta rival, Lookman abrió el marcador con un certero zurdazo desde corta distancia.

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El dominio local se mantuvo y la ventaja se amplió en el minuto 35. Una buena combinación ofensiva permitió a Morten Hjulmand conectar con Carlos Martín. Desde la banda derecha, este último sirvió un centro medido al segundo palo para que de nuevo el delantero nigeriano empujara el esférico a la red. Sin embargo, el equipo entrenado por José Bordalás reaccionó antes del descanso. Álvaro Gutiérrez logró reducir las distancias al rematar a la tercera un balón colgado por el canterano Davinchi, en una accidentada jugada que incluyó un toque en el larguero y una notable intervención de Jan Oblak.

Tras el paso por los vestuarios, el técnico argentino decidió agitar el banquillo y renovó por completo su once inicial, otorgando un gran protagonismo a los futbolistas de las categorías inferiores. Los canteranos respondieron a la confianza con desparpajo. En el minuto 56, Arnau Ortiz firmó el 3-1 definitivo tras recibir un preciso pase en largo de Josema Giménez a la espalda de los zagueros. El atacante logró regatear al portero y mandó el balón al fondo de las mallas pese a la oposición de un defensa azulón bajo los palos.

Ya en la recta final del encuentro, el centrocampista mexicano Obed Vargas fue el encargado de cerrar la goleada. Él mismo provocó una pena máxima que no dudó en transformar, sellando el 4-1 con el que concluyó este duelo madrileño. Por su parte, el Getafe CF encaja así su primera derrota de la etapa estival, después de haberse medido en semanas previas a rivales como el Reading, el Tenerife y el Real Valladolid.

En cuanto a la agenda más inmediata, el club ha informado de que la expedición pondrá rumbo este viernes a Suecia. El primer equipo disputará un exigente amistoso frente al Manchester United el 1 de agosto en el estadio Strawberry Arena de Estocolmo. La gira internacional continuará en Corea del Sur, donde el conjunto madrileño se enfrentará al Manchester City el próximo 9 de agosto. Finalmente, la preparación se cerrará en Francia ante el Olympique de Marsella el 14 de agosto. Tal y como ha detallado la entidad rojiblanca, "el duelo en territorio francés será nuestro último test de pretemporada antes del estreno liguero el miércoles 19 de agosto, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano contra el Málaga".