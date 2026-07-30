El único requisito para que haya pausas de hidratación en LALIGA

La FIFA impuso durante el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá las pausas de hidratación obligatorias en los 104 partidos disputados. Las paradas se hacían en la mitad de cada parte, pudiendo durar hasta tres minutos, y con indiferencia de si eran necesarias por las elevadas temperaturas o no. El encuentro quedaba dividido en cuatro partes y abría un filón publicitario para las televisiones.

Esta medida puso encima de la mesa la cuestión de si sería extrapolada a las ligas nacionales. Sin embargo, como ya adelantó Mundo Deportivo y ha confirmado la cadena COPE, LALIGA no implementará este tipo de descanso de manera obligatoria. Los descansos se realizarán solamente cuando se cumplan los criterios que recoge la normativa de la Real Federación Española de Fútbol.

Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, explicó en El Partidazo de COPE que se aplicará cuando la temperatura supere los 32 grados y descartó cualquier posibilidad de un descanso de 28 minutos, como pasó en la final del Mundial debido a las actuaciones musicales.

Funcionamiento de las pausas de hidratación

Los cooling breaks deben pedirse al árbitro al menos con media hora de antelación al inicio del partido e, inicialmente, está permitido utilizarlas principalmente durante mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Con dos pausas, en torno al minuto 30 de la primera parte y el 75 de la segunda, de máximo tres minutos, los futbolistas pueden aprovechar para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.

El tiempo que se pierde durante este momento es añadido de manera extra por el árbitro. Asimismo, es el colegiado quien se encarga de decidir si se parará o no si los clubes implicados no se ponen de acuerdo. Más allá de esto, no se contempla que se vaya a usar para cuestiones de tipo comercial ni fuera de los meses mencionados en el párrafo anterior.