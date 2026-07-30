¿Guardiola a la selección inglesa? Los pronósticos crecen tras su negativa a Italia

Inglaterra espera a Pep Guardiola. Y lo espera con más esperanzas que nunca después de que el técnico de Sampedor rechazara la propuesta para hacerse con los mandos de la Selección Italiana de Fútbol. El español dijo 'no' abrazando el deseo de darse un año sabático. Pero este gesto, en las islas, se ha interpretado como una mayor esperanza de verle algún día en el banquillo de su selección. Tanto es así, que las opciones de que su próximo equipo sea 'The Three Lions' se han disparado en los pronósticos de Betfair hasta el 23,05%.

El combinado nacional inglés no tiene rival frente a otras alternativas, que aparecen en este listado más como opciones residuales que como verdaderas posibilidades, según los vaticinios que se hacen desde Reino Unido. Este es el top-8 de los pronósticos de Betfair del próximo destino de Guardiola.

Posición Destino Probabilidad

según Betfair 1 Selección nacional de Inglaterra 23,05% 2 FC Barcelona 10,10% 3 Selección nacional de Italia 10,10% 4 Bayern Múnich 9,32% 5 Selección nacional de Argentina 9,32% 6 Selección nacional de Brasil 8,66% 7 Cualquier club de la MLS 7,58% 8 Selección nacional de España 7,13%

A principios de julio, estos vaticinios también señalaban a la Selección Inglesa como el próximo destino de Guardiola. Pero lo hacía con más timidez, compartiendo protagonismo con Italia. Entonces, la selección inglesa era, según estos pronósticos, el destino más posible, con una probabilidad del 18,1%. Pero muy cerca estaba Italia, con un 16,8%. Poco después Guardiola le dijo que no a los transalpinos y eso ha disparado las posibilidades de Inglaterra.

Argentina, atenta

Con respecto a aquella prospección, la esperanza de que Guardiola entrene algún día a Italia se ha disparado un 25,05%. Pero no es la única opción que, según estas fórmulas ha crecido. Esta tabla muestra esa evolución en el último mes. Inglaterra es la que más crece… pero ojo con Argentina.

Opción A fecha 2 de julio A fecha 29 de julio Variación Evolución relativa Inglaterra 18,10% 23,05% ▲ 4,95 pp +27,3% Argentina 5,90% 9,32% ▲ 3,42 pp +58,0% Bayern de Múnich 9,10% 9,32% ▲ 0,22 pp +2,4% Club de la MLS 7,40% 7,58% ▲ 0,18 pp +2,4% PSG 3,50% 3,57% ▲ 0,07 pp +2,0% Francia 4,90% 4,04% ▼ 0,86 pp −17,6% Brasil 10,70% 8,66% ▼ 2,04 pp −19,1% Italia 16,80% 10,10% ▼ 6,70 pp −39,9%

Los pronósticos no ven descabellado que la AFA piense en Pep en caso de salida confirmada de Scaloni. Un modelo similar al que tomó Brasil con Ancelotti. En su momento, de hecho, también se especuló con la posibilidad de que Brasil estuviera esperando al propio Pep. Los vínculos que tiene Guardiola con Argentina (especialmente por el lado de Messi, pero no sólo por Messi) alimentan una opción que, con todo y con eso, sigue siendo por ahora mínima según este análisis. Inglaterra sigue siendo la favorita. Y más con las dudas que arrastra Tuchel.

Las dudas con Tuchel

Tuchel fue el principal beneficiado de la disputa del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial. El triunfo de Inglaterra frente a Francia, la consecución del mejor puesto para los 'Pross' desde el Mundial que ganaron en 1966 fue colchón para aplacar el tsunami de críticas que han llovido al seleccionador de Inglaterra, especialmente después de caer ante Argentina en semifinales, cuando su planteamiento defensivo avivó la remontada albiceleste. A ello hay que unir que la relación con Bellingham y otras estrellas del combinado nacional no parecen las mejores.

Por ahora el alemán ha descartado bajarse del barco y, mientras tanto en las islas se especula con que un posible fiasco de la selección en los próximos compromisos de la Nations League podrían abrir la puerta a una potencial búsqueda de recambio, con Guardiola como un candidato que gusta (y mucho) en el mundo del fútbol inglés. Cabe recordar que el último año sabático que se tomó Guardiola apenas tuvo seis meses de inactividad. Apenas dejó el Barça en 2013, mantuvo medio año de calma para, a inicios de 2014, confirmar su fichaje por el Bayern de Múnich. ¿Sucederá lo mismo ahora tras su adiós al City?