La RFEF expedienta al Barcelona tras la denuncia del Atlético por el 'caso Julián Álvarez'

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado incoar un procedimiento disciplinario extraordinario al FC Barcelona por el denominado caso Julián Álvarez. La decisión llega después de la denuncia presentada por el Atlético de Madrid, que considera que el club azulgrana realizó contactos con el delantero argentino fuera de los cauces establecidos por la normativa.

Según ha comunicado la propia Federación a ambos clubes, el Comité ha designado un instructor que será el encargado de analizar toda la documentación y dirigir el procedimiento. A partir de este momento, tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid disponen de un plazo para presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de que se adopte una resolución.

Desde el Barcelona interpretan la apertura del expediente como un paso habitual dentro de este tipo de procesos y confían en defender su postura durante la fase de instrucción.

La denuncia del Atlético

El origen del conflicto se remonta al pasado 30 de junio, cuando el Atlético de Madrid anunció que acudiría tanto a la RFEF como a la FIFA al entender que el Barcelona había tratado de convencer a Julián Álvarez para abandonar el club rojiblanco antes de tiempo.

La entidad madrileña sostiene que el delantero, que tiene contrato hasta junio de 2030, fue objeto de contactos que vulnerarían la normativa sobre las negociaciones entre clubes y futbolistas con contrato en vigor.

Tal es el hartazgo de los colchoneros que el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, ya había advertido semanas antes de que el club defendería sus intereses por la vía reglamentaria si consideraba que existían actuaciones irregulares. La denuncia formalizada a finales de junio responde precisamente a esa postura.

El Barcelona prepara su defensa

Tras recibir la notificación oficial de la RFEF, los servicios jurídicos del Barcelona ya trabajan en la elaboración de las alegaciones que presentarán durante los próximos días.

En el club presidido por Joan Laporta consideran que la apertura del procedimiento no implica ninguna sanción ni prejuzga los hechos, sino que representa el inicio del proceso para esclarecer lo ocurrido.

Una vez analizadas las versiones de ambas entidades y la documentación aportada, el instructor elaborará una propuesta que será estudiada por los órganos disciplinarios competentes antes de adoptar una decisión definitiva.

El fichaje sigue siendo la prioridad

Mientras continúa el procedimiento, el nombre de Julián Álvarez sigue ocupando un lugar preferente en la planificación deportiva del Barcelona.

El delantero argentino continúa siendo el gran objetivo del conjunto azulgrana para reforzar su ataque este verano. De hecho, Joan Laporta reconoció públicamente hace unas semanas que el Atlético ya conocía el interés del Barça por el jugador.

Sin embargo, la postura del club rojiblanco no ha cambiado. La entidad madrileña mantiene que Julián Álvarez no está en venta y no tiene intención de negociar su salida. Por su parte, el futbolista dejó entrever durante el Mundial de Clubes su deseo de afrontar un nuevo reto deportivo, unas declaraciones que aumentaron todavía más la tensión entre ambas entidades.

El 10 de agosto, una fecha marcada

Uno de los momentos clave de este caso llegará el próximo 10 de agosto, fecha prevista para la incorporación de Julián Álvarez a la pretemporada del Atlético de Madrid.

Su regreso permitirá conocer cuál es la postura definitiva del futbolista y si mantiene su intención de cambiar de equipo antes del cierre del mercado.

Mientras tanto, el Barcelona continúa trabajando en la operación, aunque también estudia otras alternativas por si finalmente el fichaje del internacional argentino resulta imposible.

En paralelo, el procedimiento disciplinario abierto por la RFEF seguirá su curso. Aunque diversas fuentes consideran que el caso podría tener un recorrido limitado tanto en el ámbito federativo como ante la FIFA, la investigación servirá para determinar si existieron contactos irregulares o si todo queda reducido a una disputa institucional entre dos clubes cuya relación atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años.