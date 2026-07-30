"Martín Presa no volverá ha tener la concesión del estadio"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, se analiza la sorprendente situación que rodea al Rayo Vallecano y las deplorables condiciones de su estadio. Con la conducción de María Trisac y las intervenciones de Paco Rabadán, David Sánchez y Sergio Fernández, el debate se centra inicialmente en el esperpéntico episodio vivido en Vallecas, donde el presidente del club ha impedido el acceso de los operarios de la Comunidad de Madrid para iniciar los trabajos de remodelación.

La tensión ha alcanzado su punto álgido tras conocerse que los trabajadores del club, siguiendo las directrices de Raúl Martín Presa, bloquearon la entrada al estadio de Vallecas al personal enviado por la administración regional. Este grupo de operarios tenía como misión acometer unas obras de urgencia obligatorias debido a los graves informes de seguridad y salubridad que pesan sobre la instalación. La negativa del club ha obligado a la Comunidad de Madrid a presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional.

Para aclarar la postura del Gobierno autonómico, el programa cuenta con la intervención en directo de Mariano de Paco, consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. El consejero muestra su profunda indignación ante lo que califica como una "ocupación ilegal" del recinto deportivo por parte de la directiva del Rayo Vallecano. De Paco recuerda que la administración ya ha ejecutado la resolución para declarar la concesión extinguida debido a los reiterados incumplimientos contractuales del club en materia de mantenimiento básico.

Durante la entrevista, los analistas de esRadio sugieren que detrás de la pasividad y el boicot de la directiva existe una estrategia deliberada. La teoría dominante es que Martín Presa busca dejar morir el estadio actual para presionar a las instituciones públicas y forzar la cesión de unos terrenos de Adif en el ensanche de Vallecas, donde planea levantar un nuevo recinto deportivo que beneficie sus intereses particulares en detrimento de la masa social del club.

En el plano estrictamente madridista, el espacio analiza la vuelta al trabajo de los jugadores dirigidos por Carlo Ancelotti. Destaca el regreso anticipado de Endrick y la reincorporación de Antonio Rüdiger a los entrenamientos del Real Madrid. Por otro lado, se debaten los movimientos de salida en la cantera blanca, destacando el inminente traspaso del delantero de la casa, Gonzalo García, que pondrá rumbo al Fulham de la liga inglesa en una operación muy lucrativa para el club madrileño.

Asimismo, los colaboradores repasan la situación del joven talento argentino Franco Mastantuono. El Real Madrid vería con muy malos ojos el deseo del jugador de permanecer cedido en River Plate, ya que la dirección deportiva prefiere que el futbolista inicie cuanto antes su andadura en el fútbol europeo a través de una cesión en Europa, preferentemente en clubes portugueses de primer nivel como el Benfica o el Sporting de Lisboa.

El tramo final del debate aborda las investigaciones de la FIFA sobre diversos integrantes de la selección de Argentina tras los incidentes del Mundial, mencionándose a jugadores como Leandro Paredes y Nahuel Molina, así como la polémica campaña de recogida de firmas que busca impedir que Lionel Messi sea galardonado con los prestigiosos Premios Princesa de Asturias de los Deportes por sus actitudes extradeportivas.

Por último, se detalla el enfrentamiento abierto entre la UEFA y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a cuenta de los planes de privatización y explotación comercial de las competiciones internacionales. La federación europea lidera una férrea oposición frente a las propuestas económicas de la FIFA, que pretende tentar a las federaciones nacionales con suculentos repartos financieros de hasta 40 millones de euros.

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