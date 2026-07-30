Piden retirar el Princesa de Asturias a Messi por su actitud en la final del Mundial

La victoria de la selección española de fútbol frente a Argentina en la reciente final de la Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos, México y Canadá sigue generando reacciones. Más allá de la euforia por el histórico gol de Ferran Torres en el tiempo de prórroga, el comportamiento de algunos jugadores rivales ha provocado una profunda indignación. En este contexto, los usuarios de la plataforma Change.org han puesto en marcha una treintena de peticiones dirigidas a la Fundación Princesa de Asturias. El objetivo es claro: exigir que se retire o reconsidere la concesión del galardón otorgado al capitán del combinado albiceleste, el futbolista Lionel Messi.

Las diferentes campañas impulsadas en internet coinciden en señalar que el veterano delantero mostró un comportamiento "antideportivo y contrario a los valores de respeto" que, a juicio de los firmantes, deberían imperar en una competición de esta envergadura. Las críticas se centran tanto en su actitud durante los minutos decisivos del choque en los que el combinado español se impuso por la mínima, como en los gestos que protagonizó a lo largo de la posterior ceremonia de clausura y entrega de medallas.

Los promotores de esta reclamación insisten en que la figura del capitán de una selección nacional obliga a mantener un estándar ético y de juego limpio inquebrantable. Una de las iniciativas que ha cobrado mayor relevancia es la creada por un usuario identificado como Javier, que ya acumula 3.000 firmas. En su texto argumenta que la conducta de Messi contraviene frontalmente la filosofía de fair play que defiende el deporte. Por este motivo, reclama a la institución que rectifique para salvaguardar el prestigio del premio. Por su parte, otra petición similar defiende que la revocación del reconocimiento sería la mejor vía para restituir la confianza en la justicia de las distinciones.

La polémica trasciende además la figura individual del exjugador azulgrana y se extiende a la conducta general de la delegación argentina. Los altercados desencadenados tras el pitido final han llevado a que la FIFA abra una investigación disciplinaria para depurar posibles responsabilidades. En este sentido, cabe destacar la contundencia con la que se expresó el seleccionador español, Luis de la Fuente, quien no dudó en calificar los incidentes como algo "intolerable e inaceptable" para la imagen del fútbol profesional.

La concesión de esta prestigiosa distinción al futbolista fue anunciada el pasado 3 de junio, recayendo sobre él el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. En aquel momento, los miembros del jurado valoraron de manera muy positiva su trayectoria deportiva y su labor solidaria, destacando atributos como su humildad y su ejemplaridad dentro de los terrenos de juego. La ceremonia de entrega está prevista para el próximo mes de octubre, fecha en la que se comprobará si la Fundación toma alguna medida ante esta creciente presión popular.