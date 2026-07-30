Rashford dice adiós al Barça tras su gran año: "Llevaré muchos recuerdos especiales"

El internacional inglés Marcus Rashford se despidió este jueves del FC Barcelona y confesó que ha disfrutado "cada momento" y que llevará "muchos recuerdos especiales" consigo, después de vestir la camiseta blaugrana durante la temporada pasada, según expresó el extremo izquierdo en su cuenta de Instagram.

"Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer que mi tiempo aquí sea una experiencia positiva y memorable. He disfrutado de cada momento y llevaré muchos recuerdos especiales conmigo. Deseo al club y a todos sus seguidores mucha suerte y todo el éxito en la temporada que viene. Visca el Barça", expresó el inglés antes de volver al Manchester United.

A la publicación respondió el propio FC Barcelona agradeciendo todo lo que ha hecho por el club y consideró a Rashford como uno de los suyos para "siempre". A su vez, varios futbolistas del club catalán como Raphinha, Gavi, Fermín López y Ferran Torres dejaron su mensaje de cariño en los comentarios de la publicación.

El jugador, de 28 años, disputó en su temporada como cedido 49 partidos con el Barça en los que anotó 14 goles y repartió 14 asistencias entre todas las competiciones. Una aportación que ayudó al conjunto entrenado por el alemán Hansi Flick a conquistar el título de LaLiga EA Sports y la Supercopa de España.

Sin embargo, Flick apostó por el reciente fichaje Anthony Gordon, que disputó el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y que procede del Newcastle, para sustituir y reforzar la banda izquierda. Rashford regresará a Old Trafford donde todavía le quedan dos años de contrato.