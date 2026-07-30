Todos contra él: Infantino defiende el plan comercial de la FIFA ante la UEFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha salido al paso de las duras acusaciones vertidas por diferentes estamentos del fútbol europeo, explicando que el proyecto bautizado como FIFA Forward Enterprise (FFE) es únicamente una "propuesta" sujeta a un "proceso democrático de consulta" y no una obligación para las federaciones nacionales.

A través de un vídeo difundido en las redes sociales, el máximo dirigente del organismo mundial abordó el polémico plan que permitiría la entrada de capital privado en la gestión de los derechos comerciales. Infantino subrayó que esta iniciativa representa "una oportunidad" para los 211 miembros y rechazó frontalmente los ataques de la UEFA, que en las últimas horas había calificando el movimiento de la institución como un "ultimátum" inaceptable.

Según el dirigente suizo, el nuevo ente corporativo se convertiría en una filial controlada íntegramente por la matriz si recibe el respaldo mayoritario en las votaciones pertinentes. "Si es aprobado, y solo si lo es, por la mayoría de los miembros y el Consejo de la FIFA, consolidaría las operaciones comerciales y de eventos", aclaró el mandatario, insistiendo en la naturaleza participativa de la decisión.

Las funciones de esta sociedad abarcarían desde la organización de las competiciones propiedad de la institución hasta la gestión centralizada de patrocinios y derechos de retransmisión. Según el presidente de la FIFA, este modelo lograría liberar "un valor comercial que antes no se había aprovechado", lo que redundaría en un beneficio económico directo para todas las asociaciones adscritas.

La polémica estalló con fuerza el miércoles cuando la UEFA denunció presiones y aseguró que la cúpula del fútbol mundial busca "enriquecerse" utilizando el deporte a costa de otras organizaciones. Ante estas declaraciones, Infantino respondió apelando a la lógica del libre mercado y defendiendo la necesidad de adaptarse a los tiempos. "El valor comercial del fútbol crece y llega a las partes del juego que necesitan más. Capturar ese valor requiere experiencia adicional", justificó.

En esta línea de argumentación, la apertura hacia fórmulas empresariales es vista desde Zúrich como "el paso siguiente natural" tras décadas de expansión. El plan financiero pretende multiplicar los ingresos de cada federación miembro de manera exponencial, pasando de las cifras actuales de ocho millones a cantidades que oscilarían entre los veinte y los cuarenta millones.

Finalmente, el responsable federativo remarcó que el aumento de la rentabilidad es la única manera de garantizar el desarrollo a largo plazo. Infantino zanjó el debate asegurando que no existe ninguna "interferencia externa" en el modelo propuesto y que disponer de una mayor solvencia económica se traducirá indefectiblemente en "más inversión en mejoras" e infraestructuras para los equipos nacionales de todo el planeta, multiplicando las opciones para las nuevas generaciones de deportistas.