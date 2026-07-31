"Es un fichaje muy necesario en el Real Madrid"

En la última edición de El Primer Palo, el programa nocturno de deportes de esRadio presentado por María Trisac, se ha analizado la actualidad del mercado de fichajes con especial atención al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. La noche comenzó con la noticia del fichaje relámpago de Carlos Espí por el conjunto blanco para las próximas cinco temporadas. El joven delantero del Levante llega para cubrir la baja de Gonzalo García, quien se marcha traspasado al Fulham. Los colaboradores del programa, entre ellos David Sánchez y Sergio Fernández, destacaron las cualidades físicas de Espí, un atacante de 1,95 metros que aportará un perfil rematador muy similar al de Joselu. Sergio Fernández aseguraba que: "Es un fichaje muy necesario en el Madrid".

El especialista en el mercado de fichajes Mateo Moreto aportó información exclusiva sobre esta operación, confirmando que el Real Madrid mantuvo negociaciones con el propio Joselu para valorar su regreso. Sin embargo, el club madrileño se decantó finalmente por la opción de pagar la cláusula de rescisión de Espí. Durante la tertulia, se debatió si la salida de Gonzalo García por más de 40 millones de euros y la llegada de Espí suponen un movimiento acertado. Los periodistas coincidieron en que, económicamente, es una operación redonda para la entidad de Concha Espina, que además se asegura a uno de los mejores talentos sub-23 de la categoría.

Otro nombre propio del mercado madridista es el de Rodri. Moreto explicó que, aunque el Manchester City desea retener al centrocampista español, la magnífica relación entre ambas partes podría facilitar su salida si llega una oferta que ronde los 50 millones de euros, desmintiendo las informaciones que apuntaban a exigencias muy superiores. Por el contrario, la peor noticia para el club blanco la protagoniza Raúl Asencio. El defensor, al que el club buscaba una salida inminente, ha sufrido una grave lesión en el recto femoral que le mantendrá apartado de los terrenos de juego unas seis semanas, lo que frustra de momento su traspaso en este periodo estival.

En el apartado del Fútbol Club Barcelona, el programa abordó la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Real Federación Española de Fútbol tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid. El motivo es la negociación indebida del club catalán con Julián Álvarez, quien tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Marçal Lorente conectó con el programa para explicar que, a pesar de la tranquilidad que intentan transmitir desde la directiva culé, la estrategia de presión pública empleada por el Barcelona ha molestado profundamente en las oficinas del Metropolitano, complicando aún más un fichaje que ya de por sí parecía inalcanzable.

Asimismo, se comentó la sorprendente despedida de Marcus Rashford del Barcelona tras una temporada en la que anotó 14 goles. Sumada a la marcha de Robert Lewandowski, el equipo pierde 33 goles de una tacada, una cifra alarmante que la devaluada delantera intentará compensar. Los tertulianos expresaron sus dudas sobre si estos nuevos atacantes podrán mantener la eficacia goleadora del equipo, especialmente en competiciones europeas donde el nivel de exigencia es máximo y los errores se pagan caros.

Para cerrar el programa, se analizaron las declaraciones de Fermín López en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. El centrocampista andaluz se sinceró sobre el calvario que supuso perderse el inicio del Mundial por culpa de una lesión, reconociendo que tuvo que apoyarse en la ayuda de su coach y de un psicólogo para asimilar la situación mientras veía a la selección española proclamarse campeona. Con vistas a la nueva temporada, Fermín se mostró muy ambicioso y aseguró que el grupo ha alcanzado la madurez necesaria para pelear por todos los títulos, situando la Champions League como el gran objetivo de la plantilla.

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